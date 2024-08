O “milagre” de 45 anos de amizade

São quatro amigos do bar, ou pizzaria para ser mais preciso. Sem resoluções, sem diretivas, sem análises. Um instinto alegre nascido da amizade na “capital” do turismo de verão na Romagna. Estávamos no meio do verão em Rimini, em 1979. «Naquele 5 de agosto Organizamos um concerto de violão clássico numa pequena praça de Borgo San Giuliano, em Rimini, desmontamos o palco, recolhemos as cadeiras, arrumamos tudo e fomos a uma pizzaria próxima para examinar criticamente nosso trabalho cultural e tentar um julgamento. “, Marco Ferrini, presidente do centro cultural “Il portico del vasaio”, protagonista ao vivo das primeiras edições do encontro. Ferrini com Alver Metalli, jornalista extraordinário – amigo de longa data do Papa Bergoglio – originário da Romagna e solidamente enraizado em América Latina; Paolo Biondi, jornalista respeitado há muito tempo; No sábado Mais tarde Reuters; O criativo Gio Lisi, então Conselheiro de Cultura em Rimini e depois MEP; Antonio Smuro, advogado e presidente da assembleia até 1993 (e nos últimos tempos marido da presidente de longa data Emilia Guarnieri), Paolo Cesaroli e Mimmo Pierozzi.

A comunidade de Rimini, liderada pelo grande sacerdote padre Giancarlo Ugolini, faz parte da história de CL desde as suas origens. Rimini, juntamente com o seu alojamento, está associada a uma oferta energética incomparável a qualquer outra cidade. Mas acima de tudo existe uma intuição simples subjacente à multidão. Assim que isto chegou aos ouvidos de Dom Giusani, encontrou nele um apoio entusiástico, com a condição de ser um excelente exemplo da “responsabilidade adulta” que há algum tempo pedia às pessoas do movimento. Contudo, o modo de funcionamento é expressão da amizade vivida em conjunto e não da partilha de análises corretas.

É isso que Rimini atende e é a chave para sua extraordinária longevidade. A abertura de alguns amigos e de um círculo cada vez mais amplo é essencial à ideia da “positividade da verdade”, para usar a palavra-chave do ano, no ensinamento do sacerdote de Desio.

Outra definição que Giussani sempre dá diz respeito às férias, à criatividade pessoal ou amigável que realmente nos preocupa fora do trabalho ou das restrições relacionadas ao trabalho. Ao longo dos anos, tem sido um dos eventos socialmente significativos de compromisso católico em Itália, com rapazes e já não rapazes com uma liberdade extraordinária e emocional, e nos últimos anos 3.000 pessoas, muitas vezes não solicitadas, dedicam uma semana de tempo ao voluntariado. Pelo contrário. Quando houve momentos críticos na reunião, principalmente ligados às consequências políticas das reuniões e às posições dos políticos nela presentes, os voluntários cuidaram de gerir a barra desde a “base” através da experiência “essencial”. Suportando o impacto do tempo e das divisões ideológicas, partilha com alegria a «libertação» que só Cristo pode dar ao homem.

Por isso, quando a definimos como “multidão CL”, estamos dizendo algo verdadeiro e falso. É verdade porque é uma experiência que nasce da amizade nessa área. Não é verdade, porque Ciusani, que sempre afirmou ao longo da vida que não queria inventar nada, muito menos fundou a multidão. Foi fruto de uma amizade livre, aberta ao mundo e que durou 45 anos.