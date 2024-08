Elodie e Iannone, num acampamento no verão português: fotos

Quando você pensa em férias VIP, sua mente voa imediatamente para praias exóticas Um resort de luxo. Maldivas, Zanzibar, Dubai: destinos de sonho que qualquer um invejaria. Mas Elodie surpreendeu a todos ao escolher uma viagem diferente da habitual. Cantor, esperado São Siro Em 2025, decidiu explorar a Península Ibérica num navio GerenteEla compartilha essa aventura com o namorado, piloto de MotoGP Andrea Ionone.

Através de um carrossel de fotos no Instagram, Elodie deu aos seus seguidores um gostinho de sua aventura, acompanhando as fotos com a simples legenda “Cru“.uma mensagem que representa momentos preciosos Proximidade Em que ambos os casais estão envolvidos apesar dos seus compromissos profissionais. Gerente, com todas as comodidades ConfortoIsso levou à descoberta de algumas maravilhas PortugalCom uma parada especial na regiãoO encantadorÉ espetacularmente popular Praias marítimas. Faltam os pequenos Cavernas de PenaghylO casal chegou durante uma viagem de barco.

Iannone documentou a viagem, postando em seu perfil social com a legenda.Romântico, selvagem e livre“. Os dois trocaram comentários calorosos e Elodie respondeu docemente à postagem de Andrea.”Amo você“, quando ele respondeu em suas fotos”Paz e amor! Obrigado“, Obrigado em português.

Os fãs acolheram com entusiasmo estes testemunhos das suas férias, demonstrando muito carinho por um casal que, apesar da fama, queria viver longe do seu amor. Destaque. Depois de dois anos juntos, Elodie e Iannone continuam desenvolvendo um relacionamento Forte E pacíficoEsta aventura de campista também prova isso.