Dobradiça móvel elevada ou escotilha aberta

Como isso é possível barco O luxuoso e vanguardista, com 473 toneladas brutas, afundou em sessenta segundos por quilômetro na costa da Sicília na madrugada de segunda-feira? A Procuradoria Termini Imeris já obteve alguns vídeos gravados por câmeras de vigilância de uma vila perto da praia. Um tema importante foi introduzido na reestruturação do Financial Times: o Elevador de dobradiçaÉ o que chamamos em italiano de quilha móvel ou retrátil, sistema que eleva a profundidade total a 10 metros de acordo com dados do fabricante (Perini Navi). Mais detalhadamente: o documento Perini Navi dá as dimensões da quilha na posição “para cima” – 4,05 metros – e na posição “para baixo” – 9,83 metros. Se a prancha central estiver totalmente abaixada, o barco terá mais estabilidade em redemoinhos. O Financial Times escreve: “Se por algum motivo a quilha não estivesse totalmente estendida e levantada, isso teria comprometido a estabilidade do barco em ventos fortes. Geralmente, os capitães de veleiros, especialmente aqueles com mastros altos, tentarão evitar o perigo zona se houver previsão de ventos fortes.” O comandante cometeu um erro? Daí surge a hipótese de erro humano. Segundo alguns especialistas, chegar a essa conclusão seria precipitado: o veleiro ancora em situação calma, e a prancha central costuma ser abaixada quando o mar está agitado. “E quando chega o furacão – comenta um especialista – não dá tempo de reduzi-lo, porque não é uma operação que se faz apertando um botão. Demora pelo menos meia hora”.

O capitão do barco explicou em seus primeiros relatos: “Aconteceu de repente, não vimos o furacão chegando”. O almirante Giuseppe Di Giorgi, ex-comandante-em-chefe da Marinha, observou: “É surpreendente que um navio com tanto conforto e modernidade tenha afundado tão rapidamente. . Toneladas de água entraram naquele momento e o navio afundou rapidamente.” Vídeos feitos por alguns sistemas de câmeras de vigilância mostram o Bayesiano caindo em cerca de sessenta segundos. E a velocidade do vento é estimada em até 150 quilômetros por hora. “Tente desenhar uma linha em um mapa com um marcador. É improvável que a marca fina esteja exatamente onde ela cruza. Aqui, imagine que a linha representa a trajetória de um furacão muito intenso e localizado. Em outras palavras: se um veleiro Bayesiano “Se ele estivesse 100 metros mais longe de onde afundou, o resultado teria sido diferente”, diz o professor Antonio Carcadera, diretor do Departamento de Engenharia Mecânica e Aeroespacial da Universidade La Sapienza de Roma. Muitos especialistas concordam: Bayesian teve a infelicidade de. estar no lugar errado na hora errada.

eventos

Carcadera: “Não é de surpreender que na presença de eventos extremos possam haver consequências terríveis e negativas. Estamos falando de um furacão, no qual haverá ventos particularmente severos e condições de velocidade do mar. Receio que não haja tempo para dirigir o navio. Você pensa: um evento climático de intensidade tão crítica está chegando, eles chegam no momento em que a tripulação estava dormindo e tinha poucas chances de ver o tornado se aproximando, embora deva ser dito que havia pouca coisa que pudesse acontecer. foi feito de qualquer maneira.” Por que o Bayesian só afundou em barcos naquela área? Carcadera: “Porque foi muito afetado. Foram eventos localizados. A 150 metros, o efeito poderia ser importante, mas não perturbador. Era um barco considerável, as forças em jogo devem ter sido importantes. Depois houve uma combinação maligna entre os efeitos aerodinâmicos, então o vento muito forte A velocidade induz movimentos de onda particularmente perigosos, que produzem os efeitos de inclinação e rotação do barco, que são críticos. O navio pode exceder ângulos de rotação proibitivos: ele curva-se lateralmente. A árvore (72,3 metros em alumínio) é muito alta, mas não foi quebrada desde as descobertas iniciais.

