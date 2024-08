Conceição está cada vez mais perto e aqui estão os números para trazer os portugueses a Turim

lá Juve Em busca de reforços ofensivos, o nome de Francisco está no topo da lista do diretor técnico do clube, Cristiano Giuntoli. ConceiçãoFilho do talentoso atacante portista e famoso técnico Sergio Conceição. Porém, as negociações com o clube português prometem ser simples.

Presidente de portaAndré Villas-Boas foi claro: Conceição só deixaria o Dragão por uma oferta que refletisse o valor do jogador. O pedido do clube português ronda os 30 milhões de euros, valor que neste momento está fora do alcance do clube JuveQuem quer optar por Empréstimos Reembolsáveis? No entanto, esta opção está ligada a uma série de condições que o Porto, pelo menos para já, não está disposto a aceitar.

lá Juve Ele propôs uma obrigação de resgate condicionada à qualificação para a próxima Liga dos Campeões e a um percentual mínimo de jogadores na temporada. No entanto, o Porto mostrou pouca abertura a esta hipótese, preferindo discutir um empréstimo difícil que cobriria um terço do valor total solicitado para a transferência.

Apesar das dificuldades económicas, o Juve Há confiança na possibilidade de fechar o negócio. A forte vontade do jogador de jogar pelo clube da Juventus está determinada a se transferir para Turim. ConceiçãoAliás, já manifestou o desejo de deixar o Porto, tanto que se distanciou das atividades do clube nos últimos dias. Mesmo que a posição de Villas-Boz seja dura, esta determinação poderá ser um elemento-chave no bloqueio das negociações.