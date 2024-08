Monza, trabalhador de 22 anos esmagado até a morte por um compactador de lixo. Ministério Público investiga homicídio culposo

Monza, 21 de agosto de 2024 – Mais uma Tristeza no trabalho. Em pleno verão, no coração da produtiva Brianza, contam a partir de janeiro Já cinco mortes de brancos. Desta vez a vítima Ele tem apenas 22 anos Ainda dói, se possível. Uma morte horrível: jovem trabalhador Origem egípcia Era Preso Uma correia transportadora na fábrica compacta os resíduos. Eles ainda estão em andamento Processo de exumação do corpo A parte mais difícil da missão de resgate foi transformar o maquinário em uma armadilha mortal.

Bombeiros e carros de polícia dentro da fábrica Corioni

Drama

O acidente aconteceu no interior por volta das 16h Corianos de Monza, Uma empresa histórica que atua no setor moveleiro desde 1967 Eliminação de resíduos-reciclagem E Restauração ecológica localizada via Comunale a Cinicello na zona industrial da capital Brianza.

As equipes de resgate só puderam confirmar a morte do trabalhador

Recuperação

As equipes de resgate chegaram após serem alertadas pelos colegas do jovem de 22 anos. Já é tarde demais: A equipe médica só pôde confirmar sua morte. As descobertas são confiadas aos bombeiros e policiais: eles devem verificar A mecânica exata do acidente fatal e cumprimento de todas as normas de segurança no trabalho, estabelecendo responsabilidades de terceiros. Leva tempo para saber se houve Um erro humano ou não, talvez ditado por incompetência ou indiscrição. O pessoal da ATS também está de plantão por esse motivo.

Primeira reconstrução

A investigação preliminar revelou que o acidente ocorreu enquanto o trabalhador trabalhava Ele estava ocupado limpando a correia transportadora. Conforme escrito acima, resta avaliar se houve algum Mau comportamento Se o trabalhador ou outros fatores agirem. Parece desde o primeiro processo de investigação A vítima continuou trabalhando Por empresa com a qual tenha contrato de distribuição.

atividades

lá Ministério Público de Monza Entretanto, já tinha ordenado a apreensão das máquinas e a autópsia do corpo do jovem. Um arquivo será aberto homicídio culposo, Pode ser transportado por pessoas desconhecidas na primeira fase. Mais respostas sobre o que aconteceu esta tarde virão do relatório do Ats.

Controvérsias

Grande eu o admiro Uma perda de vidas tão jovem, entre os colegas e funcionários intervenientes, fora e dentro da planta industrial. Uma peça que reacende polêmica Segurança no trabalhoEm 2024, a Itália tem uma média de 3 mortes por dia no trabalho. Números inaceitáveis, não apenas para os sindicatos.