Os rendimentos portugueses estão a aumentar, mas os salários médios ainda estão próximos do salário mínimo – Euractive Italia

Os rendimentos portugueses estão a crescer, em parte devido à inflação, mas os aumentos salariais estão a abrandar, uma vez que os salários médios ainda estão próximos do salário mínimo.

Segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) na semana passada, o Salário mensal bruto médio por funcionário (por posto de trabalho) aumentou 6,4% para 1.640 euros no segundo trimestre face ao mesmo período do ano anterior. Em termos reais, ou seja, excluindo a inflação, o aumento foi de 3,6%.

Isto representa uma desaceleração em relação ao trimestre anterior encerrado em março, quando o crescimento real foi de 4,2% na base anual.

A dívida externa líquida está no seu nível mais baixo desde 2005

A dívida externa líquida de Portugal caiu para 50% do produto interno bruto do país no primeiro semestre do ano, a taxa mais baixa desde finais de 2005, para 136,9 mil milhões de euros, informou terça-feira o Banco de Portugal.

Isto compara-se com uma dívida de 142,7 mil milhões de euros no final de 2023, o que representa 53,8% do PIB.

Numa nota publicada terça-feira, o banco nacional refere ainda que a posição de investimento internacional de Portugal foi a menos negativa no primeiro semestre desde o final do primeiro semestre de 2005.

O excedente externo em junho foi de 4,1 mil milhões de euros

Paralelamente, a economia portuguesa informou terça-feira ter registado um excedente externo de 4,113 mil milhões de euros em junho, equivalente a 3,0% do PIB, face a um excedente de 2,115 mil milhões de euros no mesmo período do ano anterior. .

De acordo com Banco NacionalEsta evolução reflete uma diminuição de 800 milhões de euros, com uma queda das importações superior à das exportações (-997 milhões de euros e -197 milhões de euros, respetivamente -2,0% e -0,5%). Além disso, reflecte um aumento de 1,19 mil milhões de euros no excedente da balança de serviços, principalmente um aumento de 1,024 mil milhões de euros na balança de viagens e turismo.

(Editado por Maria Espírito Santo e Patrícia Dinis – Nuno Simas | Lusa.pt)

