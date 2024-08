Mãe de Saman chega à Itália – Notícias

A mãe de Zaman Abbas, preso no Paquistão em 31 de maio, chega à Itália com pouso previsto em Fiumicino depois das 14h, após escala em Istambul. Então ele irá para a cadeia. Nazia Shaheen, 51 anos, foi condenada à prisão perpétua em dezembro pelo Tribunal Auxiliar de Reggio Emilia pelo assassinato de sua filha, acusado pelo Ministério Público e por uma investigação dos Carabinieri.

Ela estava fugindo desde que voltou de Novellara para casa em 1º de maio de 2021. Após sua prisão, ele consentiu na extradição. Há um ano, o seu marido, Shabbar Abbas, condenado à prisão perpétua em primeira instância, foi extraditado para Itália.

Chegou em meados de agosto O governo do Paquistão aprovou a extradição de Nazia ShaheenMãe de Zaman Abbas Novellara é acusada de matar sua filha de 18 anos em Reggio Emilia, na noite entre 30 de abril e 1º de maio de 2021., Competição com o marido e outros membros da família: A sua esposa, Shabbar Abbas, foi condenada à prisão perpétua em primeiro grau, o tio da menina, Danish Hasnain, foi condenado a 14 anos de prisão e dois outros familiares acusados ​​foram absolvidos pelo tribunal.

Em 1º de maio de 2021, a mulher partiu para o Paquistão com Shabbar. O marido dela foi deportado há um ano. No final do processo judicial, explica o Ministério Público de Reggio Emilia, chefiado por Calogero Gaetano Paci, e o Tribunal Superior do Paquistão considerou que o procedimento de extradição também se aplica a Nazia Shaheen, que não se opôs ao pedido. Ela foi presa em 31 de maio.

Com base no veredicto, o governo paquistanês aprovou a extradição da mulher detida em meados de agosto.

Durante o processo de extradição no Paquistão, Nazia Shaheen fez várias declarações de que queria dar a sua própria versão dos acontecimentos na noite em que a sua filha foi morta, que ela e o marido não eram responsáveis ​​e que parentes de terceiros eram responsáveis. Isto foi explicado por Gaetano Calogero Paci, promotor de Reggio Emilia.

A “reconstrução” da mulher – continuou – contradiz claramente o que foi confirmado durante a investigação e foi assegurado pelo Tribunal Adjunto de Reggio Emilia, mas aparentemente não podemos excluir o desejo de participar diretamente na investigação deste caso. Nazia não tem significados diferentes e permitirá chegar a uma reconstrução diferente desses fatos”.

Nazia Shaheen chegará ao aeroporto Roma – Fiumicino na manhã de hoje, 22 de agosto, de onde, uma vez concluídas as formalidades, será recebida pela polícia penitenciária e transferida para uma prisão de Roma, aguardando tradução definitiva. Prisão Emiliana disponível para oficiais de justiça.

“Após uma intensa operação de cooperação judicial internacional realizada com o apoio essencial do Ministério da Justiça italiano e da Embaixada italiana em Islamabad, a promotoria de Reggio Emilia conseguiu extraditar hoje a acusada Nazia Shaheen”, afirmou. .

Funcionários do Serviço de Cooperação Policial Internacional da Direção Central de Polícia Criminal (Scip), coordenado pela Procuradoria de Reggio Emilia, viajaram para o Paquistão, onde apreenderam a mulher detida das autoridades locais.

Recorde-se que as investigações dos Carabinieri da unidade de investigação de Reggio Emilia e dos Nore da empresa Guastalla permitiram obter elementos a favor da responsabilidade penal. 28 de maio de 2021.

As buscas da polícia, apoiada por Chip e um especialista em imigração no Paquistão, conseguiram confirmar a presença do pai e da mãe na área.

Com a “total cooperação” da Polícia Federal do Paquistão e do estado de Punjab, o pai da vítima foi preso em 15 de novembro de 2022 e extraditado para Itália em 31 de agosto de 2023. Funcionários da polícia paquistanesa, em 31 de maio de 2024, daí que um Aviso Vermelho-Interpol foi emitido contra a Amma.

Nordeo: ‘A deportação da mãe é um passo fundamental’



“Nazia Shaheen, a mãe de Zaman Abbas, que foi preso no Paquistão após um mandado de prisão internacional ter sido extraditado hoje para a Itália, marca um passo fundamental em direção à justiça para a menina paquistanesa de dezoito anos que foi brutalmente assassinada em 1º de maio de 2021 “. O Ministro da Justiça, Carlo Nordio, disse isso em um comunicado.

A mulher, que junto com o marido foi condenada à prisão perpétua em primeiro grau pelo Tribunal de Justiça de Reggio Emilia, estava foragia desde 1º de maio de 2021, dia em que retornou à sua terra natal após o assassinato de sua filha. Após meses de exigências e expectativas, o governo de Islamabad aceitou o pedido do Ministério da Justiça para extraditar a mulher para Itália.

“Este é um resultado – acrescenta Nardo – fruto da cooperação intensiva e eficaz entre o Ministério da Justiça, o Ministério do Interior e a jurisdição do Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação Internacional”.

“Em nome do governo italiano – conclui o ministro – gostaria de agradecer às autoridades paquistanesas por compreenderem a importância para o nosso país de garantir uma resposta plena da justiça a um crime que chocou a nossa consciência”.

