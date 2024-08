Os portugueses estão perto de mil milhões de seguidores nas redes sociais

Cristiano RonaldoEmbora não seja disputado na Europa há alguns anos, continua a atrair a atenção de todo o mundo, do futebol e muito mais. E ontem foi a última chance.

O fenómeno português, de facto, começou por si só Canal do YouTube. De acordo com os dados fornecidos SafeBettingSites.comCanal captado Mais de 20 milhões de seguidores em um dia Desde a sua criação, vem construindo O jogador de futebol mais popular do YouTube E consolidou ainda mais seu legado como o jogador de futebol moderno mais popular.

Um sucesso quase óbvio para Ronaldo nas redes sociais, que o consolida como o jogador de futebol mais influente de todos os tempos na Internet. Com efeito, o português, que completou 39 anos no passado dia 5 de fevereiro, tem uma vantagem quase impossível. Lionel MessiAlcançando pouco mais de 2,2 milhões de inscritos com seu canal oficial no YouTube. NeymarPor exemplo, ficou preso em 4,6 milhões.

O resultado, que se desenvolverá nas próximas horas, aproxima Ronaldo de mais uma conquista na carreira de jogador. Na verdade, o português ostenta uma Um total de 947,6 milhões de seguidores Adicionando todos os seus perfis oficiais em diversas redes sociais. Messi 632,2 milhões.

Aproxima-se com grande progresso, portanto, o Um número de bilhão Para Ronaldo, o recorde já foi estabelecido InstagramEntre jogadores de futebol: 636,1 milhões. enquanto o Facebook Você receberá 170,1 milhões, 112,6 milhões em X (anteriormente Twitter) e outros 8,8 milhões no WeiboA rede social líder na China. No último ano, sem contar o recém-nascido canal YouTube, há portugueses Coletou 43 milhões de novos seguidores A este ritmo, a barreira dos mil milhões entrará em colapso num instante.