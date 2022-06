Ronaldo e Mbappé competem no campo virtual: cada um tem seu próprio NFT

“Fora do campo, o mais importante para mim é ajudar os jovens – não acessar as oportunidades que outros têm acesso – como realizar e realizar seus sonhos e expressar seu potencial. Sei que as novas tecnologias oferecem enormes oportunidades”, Mbappé comentou.

Sorare integra o poder coletivo da NFT com jogos de fantasia – não apenas futebol, mas beisebol, que recentemente entrou no palco – aproximando os fãs do esporte que amam. Desde sua fundação em 2018, a empresa alcançou mais de dois milhões de usuários em todo o mundo com mais de 250 organizações esportivas afiliadas, incluindo La Liga espanhola, Bundesliga alemã e a liga de beisebol mais antiga da Major League Baseball dos Estados Unidos.

A Itália não tem acordo com a Série A, mas o Solar já conta com vários times: Milan, Inter, Samptoria, Genoa, Bologna, Cagliari, Specia, Udinese, Juventus, Lazio, Rome, Monza,

O acordo anunciado por Cristiano Ronaldo há alguns dias com a Finance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, é diferente. Para engajar fãs em todo o mundo, oferece um contrato de vários anos para lançar uma linha de coleções NFT vendidas na plataforma Exchange dedicada a tokens não fúngicos.

O primeiro conjunto, que deverá ser lançado ainda este ano, apresenta um trabalho feito em conjunto com o campeão português.