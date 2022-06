Troy-Conte desiste da Cúpula Política da OTAN

Entre M5s E o governo está soprando no vento da crise. Tensão quebrou níveis de alerta após entrevista do sociólogo Domingo de MassaI, uma declaração de confiança derivada de Pepe Grillo Em Roma passou três dias: Mário Tracy Ele teria pedido ao fiador para “remover” Giuseppe Conte Dos M5s, não foi suficiente. “Ele simplesmente veio ao nosso conhecimento então Palazzo Siki Chegou à hora do jantar, quando o caso já havia eclodido Dragões A partir de Sair da cúpula da OTAN em Madri com antecedência Retorne a Roma à noite e compareça amanhã – a edição oficial – no Comitê de Ministros, entre outros, para tratar da questão dos projetos de lei. Mas as preocupações do primeiro-ministro podem estar relacionadas às tensões com a maioria. E não apenas aqueles com pentostelados, O Ice School e a Liga que veio no caminho da cannabis. Neste contexto, Giuseppe Conte subiu a montanha em Mattarella para representar a “gravidade” da situação após uma reunião de uma hora com o primeiro-ministro.

O dia queimou quando o ex-primeiro-ministro creditou as palavras do professor na hora do almoço. De Masi acompanha de perto o caminho do movimento há algum tempo e é amigo do fiador. Conde apareceu na frente das câmeras para assegurar-lhe que Grillo havia “falado a ele sobre esses telefonemas” de Tracy. Enquanto isso, um adjetivo foi usado em um telefonema tenso com o primeiro-ministro, que está ocupado na cúpula da OTAN. “Começamos a nos esclarecer – Tragi – vamos pedir-lhe amanhã para vê-lo em breve. O governo não vai arriscar.” Nenhuma nomeação foi feita ainda entre os dois, e uma atmosfera sóbria é esperada no gabinete. Em tese, nas reuniões de três dias organizadas por Grillo, o apoio externo ao executivo, solicitado por deputados e senadores de Grillo, parece ter todos os ingredientes para chegar a um momento de ruptura. Um cenário possível, porém, era que as reivindicações do movimento em questões prioritárias que vão de superbônus a salários mínimos não fossem ouvidas, e a última reunião foi cancelada e pregada várias vezes por Grillo, que deixou a capital à noite. Com a delegação do governo Pentastellata.

Grillo chega ao Senado: ‘Tracy lhe disse para expulsar Conte? Reconstruções Maravilhosas’





“Ele está cansado”, “Ele não está se sentindo bem”, são os rumores que surgiram com as últimas horas do comediante genovês em Roma, onde ele semeou piadas secretas diante das câmeras (ele disse “mas e Draghi e Conte. Quando a tarde golpes de tempestade”) e duas palavras. Respostas indescritíveis como a do intervalo. Para ele era “um totem”, um “tema de identidade”, esclareceu durante uma hipótese online à tarde que o voto dos membros havia desaparecido, com a desgraça a. Consulado Giancarlo Então ele decidiu se retirar das indicações para a competição primária para as regiões da Sicília.