Trento – Um helicóptero provincial cai perto de Trentino AA / S

. Subúrbio de Matterelo. Dois operadores no avião, eles teriam deixado o avião independentemente.



O helicóptero bateu em um bosque verde próximo ao pavilhão esportivo na parte sul da cidade, passando por Roxie del ’99 e Fercina. A condição dos dois que estavam no avião não será ruim. Pelo que aprendemos, o piloto não sofreu ferimentos, enquanto o engenheiro foi levado ao Hospital Santa Sierra em Trento.



Bombeiros de Trento no local com caminhões de bombeiros, mosquetões e polícia local. A área foi arredondada por precaução, pois o avião com a cauda quebrada perdia combustível.



As investigações estão em andamento para esclarecer a causa do acidente, que pode ter consequências muito graves. (Na alça).