Este é um dia especial. 59 dias após ser anunciado como o novo técnico da Roma, Jose mourinho Finalmente chega à capital: Desembarque em Siampino às 14h00, seguido de transferência para o Centro Esportivo Fulvio Bernardini. Vocegiallorossa.it Os fãs de Roma e de outros lugares seguirão ao vivo nesta tarde tão esperada.

14:03 – O vôo com José Mourinho atrasou. Enquanto isso, os torcedores também se aglomeram em frente ao Centro Esportivo Fulvio Bernardini, em Tricoria.

13h47 – O aeroporto de Siampino tem mais fãs.

13:22 – Vários veículos da polícia são colocados no Beasley Dino Viola.

13h20 – Há muitos adeptos no Siampino à espera da chegada dos portugueses.

11:03 – Novo tecnólogo Primeiro time Dell ‘A.S. Roma, Português Jose mourinho, Publicado em seu perfil Instagram Verificado (josemourinho) O seguinte post considerando que ele está vindo para a capital João sacramento (Segundo treinador), Nuno Santos (Treinador de goleiros) e Carlos Lonin (Treinador Atleta) 14h00 Roma – Siampino “Giovan Batista Bostine” tem escala no Aeroporto Internacional.

10h10 – Ele terá que sofrer devido à solidão confiável, A apresentação de José Mourinho não será mais no dia 5 de julho Terraço Cofferelli. A previsão é que o evento seja adiado até o final da próxima semana.

09:50 – Brightkins voou para Portugal para tomar Mourinho em particular. O trio retorna à Itália hoje, às 14h, para um documentário sobre o desembarque em Roma, com produções em vídeo de imóveis editados pela produtora de filmes do irmão de Ryan Algo especial.

09:30 – Mourinho está no Reino Unido há 15 dias, portanto, um período de isolamento de 5 dias deve ser observado. O Algo especial Passando um isolamento confiável em Tricoria, Roma pede uma licença para fazer os deveres de casa para pelo menos ir aos campos dos centros esportivos.

09:15 – Por meio de um vídeo postado no perfil da empresa no Twitter, o treinador do Kilorossi enviou uma curta mensagem aos fãs do Kilorossi: “Estou chegando”.