Chuva e neve estão chegando e chegarão em algumas horas

Mais chuva e neve nas próximas horas

Apesar da pressão assustadora na bacia do Mediterrâneo, nas próximas horas veremos os primeiros sinais de outra forte tempestade que trará fortes chuvas e neve até sexta-feira, 8 de março..

Em suma, não é restrita a circulação geral que vê as perturbações contínuas do Oceano Atlântico atravessarem para o nosso país, onde o quadro meteorológico pode ser muito instável.

O As próximas horas caracterizada por variação acentuada. Neste ambiente, são esperadas chuvas dispersas, especialmente no Trivéneto e em partes do sul, especialmente no Mar Tirreno Inferior. Nas restantes regiões encontra-se mais sol, especialmente nos distritos do Noroeste e do Tirreno, onde podem ser desfrutadas algumas horas de sol.

No entanto, após esta breve melhoria, as condições meteorológicas tendem a mudar novamente, à medida que a atmosfera tenta corajosamente fornecer-nos um sol mais generoso. o dia de Sexta-feira, 8 de março É essencialmente transitório, caracterizado por uma diminuição progressiva da pressão atmosférica. Embora o tempo seja relativamente estável e parcialmente ensolarado no período da manhã, o tempo irá deteriorar-se gradualmente à tarde e à noite, exceto por fortes nuvens no norte.

O agravamento afetará inicialmente o noroeste e a Sardenha, espalhando-se depois para o norte e toda a faixa central do Tirreno durante a noite.

Deve-se prestar atenção à noite que eles esperam Chuva forte no noroeste Forte queda de neve nas respectivas colinas a partir de uma altura média de 800/900 metros .