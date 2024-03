Procuradas confirmações para os portugueses

Além de Roma, esta noite também o Milão A primeira mão das oitavas de final do torneio entrará em campo Liga Europa. A equipe rossonera será, de fato, a anfitriã do San Siro Slávia Praga Num jogo certamente acessível, mas não totalmente subestimado, o adversário já mostrou força ao parar o Inter e a Roma. Por esta razão Stefano estacas Ele quer manter a concentração pensando no jogo desta noite e naquele que é o último gol que falta na temporada para os rossoneri.

Pioli espera muito de todas as peças do seu tabuleiro, mas é óbvio que algumas peças devem mais, pelo que conseguem criar e como conseguem comandar todo o jogo: esse é Raphael. Leão. Os portugueses tiveram uma queda clara nesta temporada em relação ao ano passado, especialmente em termos de números. Depois de um período de mais e menos, Leo parece ter se recuperado e toda a sua equipe está se beneficiando, sinal de como sua presença é um fator decisivo para mudar o equilíbrio em campo.

Este deve ser o seu jogo, pois ele é muito talentoso e precisa mostrar sua maturidade principalmente em jogos como este, onde muitos riscos estão cobertos. , e é por esta razão que os portugueses devem procurar soluções alternativas, cujo talento todo o grupo possa beneficiar. Gols ou assistências fazem pouca diferença, mostram quando Leo é bom e toda a equipe rossonera se inspira nisso: é por isso que esta noite, contra o Slavia Praga, será mais um teste à sua maturidade. O Milan está perdendo alguns dos troféus que conquistou na sala de troféus.