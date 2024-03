Horários de transporte em Milão

Está prevista para sexta-feira, 8 de março, uma greve dos trabalhadores públicos, que envolverá também o Departamento de Transportes a nível nacional. A 'Lotto Marzo' em Milão está repleta de eventos que celebram o Dia Internacional dos Direitos da Mulher, pelo que as procissões também podem causar dificuldades aos veículos ATM de superfície (autocarros e eléctricos). Isso vale mesmo que os funcionários do caixa eletrônico não participem da greve (portanto, o túnel funcionará normalmente durante todo o dia). É claro que os trens que estarão sujeitos a alterações serão: trens de passagem Regional e Trenard e Trenitalia. Mas vamos dar uma olhada mais de perto.

Todas as estradas foram fechadas em Milão em 8 de março

Veículos multibanco em greve no dia 8 de março

Sexta-feira, 8 de março Equipe de Milão Caixa eletrônico Não aderiu à greve. Por esta razão, não haverá intervalos de tempo perigosos e todas as linhas subterrâneas – exceto a M4, mas por outro motivo – continuarão a operar. Deflexões e depressões nas linhas de superfície podem apresentar muitos problemas. Mas isto é por razões independentes da empresa de transporte milanesa: na verdade, haverá vários eventos na cidade, incluindo duas grandes procissões.

Horários dos trens para 8 de março de 2024 (Trenard e Trenitalia).

Publicado por Trenord Lombardy Railway Company Observação Os passageiros devem ser informados. “O sindicato Slai Cobas – explica – convocou uma greve nacional de todos os setores públicos e privados na sexta-feira, 8 de março de 2024, da meia-noite às 21h. O serviço regional, suburbano, de longa distância da Trenord e o serviço aeroportuário podem estar sujeitos a variações e/ ou cancelamento”.

No entanto, como habitualmente, os horários garantidos manter-se-ão em vigor entre as 6h00 e as 9h00 e entre as 18h00 e as 21h00, período durante o qual circularão e estarão visíveis os comboios incluídos na lista de 'Serviços Mínimos Garantidos'. Através destes links: www.trenord.it/trenigarantiti. Os trens com partida no dia 7 de março às 23h59 e programados para chegar ao destino final no dia 8 de março às 12h59 chegarão até o final da viagem.

Se os trens do serviço do aeroporto forem cancelados, os ônibus operarão sem paradas intermediárias:

Milão Catorna e Aeroporto de Malpensa para Malpensa Express. Os ônibus partem de Milão Cadorna pela Paleogaba 1.

S50 Stabio para Aeroporto de Malpensa e conexão Aeroporto de Malpensa – Aeroporto de Stabio.

“Pode haver repercussões no final da greve, por isso – continua Trenord – convidamos você a prestar atenção tanto aos anúncios sonoros veiculados nas emissoras quanto às informações que rolam no monitor. app, acompanhando atualizações sobre a movimentação dos trens em 'tempo real'.”

Da mesma forma, a Trenitalia informou os clientes através de uma notificação no portal. A empresa ativou também um call center no 800 89 20 21 para informações sobre horários e comboios. página Dedicado a trens garantidos.

“Da meia-noite às 21h de sexta-feira, 8 de março, uma greve nacional será convocada pelos funcionários do Grupo FS, Trenitalia e Trenitalia Tper anunciada pelos sindicatos. , estão garantidos os horários das 6h00 às 9h00 e à noite das 6h00 às 21h00. Devido à agitação sindical poderá haver alterações no serviço antes do início e após o término do serviço. , Apoio ao Cliente e Bilheteiras” .