Cancelo, uma nova aventura para o ex-Internazionale FC? O português fez uma escolha para o seu futuro – FW – vamos espalhar a notícia

7 de março de 2024, 20h49, Artigo de *Luna Nerazura*

artigo Cancelo, uma nova aventura para o ex-internacional? Os portugueses tomaram uma decisão para o seu futuro vem do International News 24.

Sua propriedade #tag Cidade de Manchester Mas, de acordo com o relatório Esportes celestesEx Internacional Ele teria pedido ao seu agente, Jorge Mendes, para ficar Barcelona (clube ao qual está emprestado) também para a próxima temporada.

Há um ponto de interrogação em torno do futuro imediato João Cancelo . Depois de uma série de empréstimos, o lateral português quer encontrar uma vaga para o próximo ano.

Vá até a fonte da mensagem, agradecemos e compartilhamos