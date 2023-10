Thierry Henry impressionado com o desempenho geral de Cristiano Ronaldo

O perfil geral de certos jogadores no EA Sports FC 24 continua a ser discutido: Agora a era de Messi e Ronaldo está chegando ao fim e novas jovens estrelas estão subindo na classificação (pense que 2 em cada 3 jogadores com uma classificação total de 91 têm menos de 25 anos), mas nem todos se resignaram. “Queda em grande estilo” de dois campeões.

Entre estes temos Thierry HenriqueUm dos jogadores mais cobiçados das últimas décadas, o símbolo do Arsenal e da seleção francesa no início dos anos 2000, disse ele. O português Cristiano Ronaldo ficou surpreendido ao descobrir o total que a EA lhe tinha atribuído.

“Uau, isso é terrível.”

Campeão de PortugalConsiderado um dos jogadores mais fortes da história, Ele olhou para o seu cartão em geral e as estatísticas gerais caíram consideravelmente Em comparação com anos anteriores, graças à mudança de idade e de liga, não é considerado tão ao nível das competições internacionais como o árabe, embora o título de futebol seja o lar de muitos dos melhores jogadores.

Trazemos para você as palavras de HenryComentando a avaliação dada aos portugueses:

“Rematar 88, passar 75 e driblar apenas 80… Mas achas que é o Cristiano Ronaldo? Ei, FC24? Mas não, não foi ele! Quero dizer… uau, isso foi terrível!”

Estes são os comentários feitos durante a entrevista publicada Futebol BR e revivido na Itália por ItaSportExpress.it Existem muito poucas possibilidades de explicar: O francês não pareceu gostar das estatísticas do colegaOu nenhuma classificação 86.

Fim de uma era?

Certamente não foi tão mal para seu rival histórico, Lionel Messi: o campeão argentino, graças à recente vitória na Copa do Mundo, com nota geral de 90. Ele abriu mão do cetro dos poderosos por um passo. O melhor jogador do jogo, agora detido por três grandes campeões: Kylian Mbappé, Erling Haaland e Kevin De Bruyne.

De certa forma, podemos dizer que a era de Leão e dos cristãos chegou ao fim: ambos estão em campeonatos não exatamente centrais (árabe e americano), ambos têm mais de 35 anos: a aposentadoria, principalmente da Argentina, ainda está longe, mas já há momentos em que esses dois campeões estiveram no topo. Acima de todas as categorias.