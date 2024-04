WSL e Onda tocam a campainha antes das quartas de final com Medina: Fioravanti é promovido a Portugal

Na terceira etapa do Circuito Mundial de Surf, Leonardo venceu uma bateria brilhante contra Igarashi, mas depois não conseguiu fazer nada contra o fenômeno brasileiro: o italiano agora ocupa o nono lugar na classificação

Francisco Sessa 17 de março – 10h29 – Milão



Leonardo Fioravanti saúda Portugal com um aceno na cabeça difícil de esquecer, um extraordinário 9 (de um máximo de 10) que permitiu ao surfista italiano chegar aos quartos-de-final da terceira fase do World Surfing Championship Tour, em Peniche. A “campainha”, um cano preso na campainha, eliminou Kanawa Igarashi (medalhista de prata nas Olimpíadas de Tóquio) e permitiu que Fiorvante enfrentasse o lendário Gabriel Medina: apesar do excelente desempenho, com 14,13 no geral, Leonardo foi eliminado nas quartas de final. . Brasileiro muito forte, tricampeão mundial.

Medina também – Fioravanti falou assim no final da etapa portuguesa: “Os quartos-de-final em Benici são um excelente resultado, o meu melhor resultado na Europa, mas quando se chega perto da meta é triste. Posso levar comigo para as etapas.” “Próximo: estou surfando bem, sou competitivo, estou muito feliz, vou continuar trabalhando duro e estou pronto para as próximas etapas na Austrália”. .” Na verdade, a única prova europeia do Championship Tour foi uma confirmação para Fiorvanti: Leonardo está a viver o melhor momento da sua carreira e pode realmente levar-se ao limite em todas as provas. Simplificando, Medina foi excepcional: 18 pontos no total para o brasileiro, com duas ondas de 9 (de 10), antes da derrota na final para Griffin Colapinto.

– Para Colapinto, esta é a segunda vitória em Portugal, resultado que lhe permite ganhar 10 lugares na classificação e até chegar ao primeiro lugar. O pódio foi completado por Ethan Ewing (Austrália) e John John Florence (Havaí), enquanto graças às quartas de final Fioravanti entra entre os dez primeiros: é o 9º no ranking mundial e é o melhor entre os europeus em termos de distância. Ainda na primeira fase da temporada, na calha, parou nas quartas de final. O objetivo agora é dar continuidade aos resultados: o ano é muito longo, faltam seis etapas para as finais (em que entram os cinco primeiros colocados da classificação, para disputar o título) e há também o grande objetivo do campeonato. As Olimpíadas para as quais Fioravanti já se classificou. O calor venceu Igarashi e essa onda inusitada pode servir de impulso extra para Leonardo: a próxima prova está marcada para o dia 26 de março, em Bells Beach, antes de duas paradas na Austrália.