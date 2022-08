Calciomercato 2022 AO VIVO, transmissão ao vivo de todas as negociações e trocas em 6 de agosto de 2022

Calciomercato 2022, todas as negociações e trocas de hoje ao vivo ao vivo

Juventus, Kostik a um passo: o ponto de virada pode vir no fim de semana

A Juventus continua a trabalhar com Pilip Kostic e, durante o fim-de-semana, esperam-se novos contactos com o Eintracht Frankfurt, equipa que, embora o contrato do rapaz expire no próximo ano, não tem intenção de baixar as suas pretensões económicas. Juventus – Kostik, o que falta: o sérvio terá que forçar um pouco a mão. Juventus – Kostik, o que falta: o sérvio terá que forçar um pouco a mão.Leia o artigo08:42

Juventus, preço de Muriel sobe como vice de Vlahovic

Não apenas Kostik para a Juventus, nestas horas as citações de Luis Morel da Atalanta estão aumentando como vice de Vlahovic. De fato, os bianconeri há muito procuram um jogador que possa fazer o sérvio respirar, aceitar o banco e ter um baixo custo.aprofundar09:04

Bolonha e Manchester United vencem Arnautovic

Marko Arnautovic, sem dúvida, fez uma excelente temporada com a camisa do Bolonha, marcando 15 gols entre La Liga e a Copa da Itália. Conforme relatado pelo Tuttosport, o Manchester United parece estar pensando em nós como uma alternativa a Cristiano Ronaldo.Acesse o artigo09:13

Nápoles, irritado com Sassuolo: Sabemos por que você não quer nos dar um Raspadori

Fumaça cinzenta ontem Após a reunião entre o diretor esportivo Carnevale e os diretores da Azzurra, a distância entre demanda e oferta ainda é alta.Acesse o artigo09:28

Napoli e De Laurentiis colidem com um jornalista: tempestade irrompe na Internet

O presidente do clube do Napoli, interceptado por um jornalista, decidiu não dar entrevista, mas suas palavras não agradaram aos torcedores da Azzurra.aprofundar09:50 READ AO VIVO MN - Milão-Veneza, escalações oficiais: Surprise Palo Toure, fora de Theo

Serie A, Lazio: a um passo de Providel

Até agora parece que tudo está definido para a passagem de Ivan Providel do Spezia para a Lázio, com Maurizio Sarri finalmente recebendo um novo goleiro depois de tantos problemas na última temporada. Em La Spezia, deve chegar Dragowski, que permanece fora da Fiorentina.aprofundar09:58

Napoli Keylor Navas: Ele é o favorito de Luciano Spalletti

Além de focar nas negociações com o Sassuolo para Raspadori, o Napoli segue em busca de um goleiro confiável, hoje o nome de Keylor Navas, o experiente goleiro de 35 anos agora no PSG, mas com um passado glorioso entre os jogadores. A diferença está de volta à moda.. Fila do Real Madrid. Spalletti ama Navas e gostaria de levá-lo ao Napoli para aumentar o Scudetto, e o PSG parece ter se aberto sobre a fórmula de empréstimo também.Acesse o artigo10:13

Inter está prestes a ceder às exigências, é uma tempestade na web

A direção dos Nerazzurri agora estabeleceu o preço da despedida para um de seus talentos mais empolgantes: os fãs não estão láAcesse o artigo10:17

Ideia de meio-campo de Milan e Maldini assusta torcedores: a web está em turbulência

Segundo o Corriere della Sera, os rossoneri estão considerando o meio-campista do Sassuolo, David Frattisi: pedir 25 milhões é assustador.Acesse o artigo10:44

Benevento, um novo defensor a ser considerado: três nomes quentes

David Feroli é o primeiro nome da defesa, mas a concorrência do Cagliari é dura. As alternativas são caldeira e mangravidadeaprofundar10:48

Quem é Sar, o plano de Milan B para o mediador

Depois que o caminho para Renato Sanchez desapareceu, Maldini identificou seu potencial substituto no jovem meio-campista do Tottenham.Leia o artigo10:52 READ ATP Finals, Zverev vence Djokovic e vai para a final contra Medvedev- Corriere.it

Cuomo, e não apenas Fabregas: o acordo de Basile termina

Outro burburinho no meio-campo após Cesc Fabregas: Como garante desempenho de ex-Daniele Basile de Toro e CagliariAcesse o artigo11:26

Capítulo Betagna: Com Monza em um beco sem saída, Spezia entra

As negociações entre Monza e Betagna estão prontas: Spezia está pensando nisso e tentando se adaptar ao atacante do Napoli.aprofundar12:58

Milan, missão no meio-campo: dois substitutos no caderno de Maldini

Maldini e Massara ainda têm muito trabalho a fazer depois de fechar o acordo com De Ketelaere, para fechar o elenco 2022/2023, e os rossoneri ainda não têm zagueiro e meio-campista. Na última frente do Milan, até as últimas esperanças associadas a Renato Sanchez foram completamente frustradas.Acesse o artigo14:20

Mercado: Evolução na Sampdoria. Excelente transporte

Mikel Damsgaard, jogador do Brentford. Documentos já foram assinados entre as duas empresas, com o dinamarquês pronto após dois anos em Gênova para enfrentar uma nova experiência na Premier League, garante o site Sky Sport. Damsgaard está na Sampdoria desde 2020.aprofundar14:28

Placar do mercado de transferências de verão de 2022. Transações, compras e vendas

Todas as compras e vendas do mercado da primeira divisãoaprofundar16:21

Mercado, de Portugal Notícias “exclusivas” sobre Cristiano Ronaldo

Boato emocionante sobre a recuperação do mercado de transferências de Portugal. Galatasaray teria investigado Cristiano Ronaldo em um possível acordo de transferência. Cr7, conforme noticiado pela mídia internacional nos últimos dias. E agora a voz vem de Portugal. Mas a tentativa morrerá pela raiz.Acesse o artigo17:45

Calciomercato Pisa: Depois de Esteves, também feito para Cissè da Atalanta

Calciomercato Pisa: um ataque aos toscanos que levam o jovem Cissè da Atalanta, um oficial como Esteves do Portoaprofundar17:48 READ Mourinho e este assunto inacabado com o árbitro Orsato

Bom Milão! Existe um acordo com Tomori: detalhes

Um acordo de renovação poderia ter sido alcançado entre Milão e Fikayo Tomori. Até onde sabemos, a administração rossonera e o jogador chegaram a um acordo preliminar baseado em € 3,5 milhões por temporada mais bônus. ainda. A prorrogação será de cinco anos.Leia o artigo18:49

Sampdoria Transport Market: Rojani fica perto, longe de Winks e Hojlund

Mercado de transferências da Sampdoria: a chegada de Rogani é cada vez mais provável após uma reunião frutífera com a administração da Juventus, enquanto Hoglund do Sturm Graz e Winks do Tottenham estão longeAcesse o artigo19:05

Mercado de transferências de Sassuolo: Llorente está muito perto, Turim zombou

Mercado de transferências de Sassuolo: o FC Neververde fez uma oferta pelo atacante do Lorient, no qual o Torino vem trabalhando há algum tempo, enquanto isso, os desenvolvimentos sobre Raspadori em Nápoles e o futuro de Pinamonti aguardamAcesse o artigo19:41