Turim lidera, 3 a 0 sobre Palermo

Granadas classificam-se para as 32ª rodada: lutaram no primeiro tempo e se espalharam no segundo contra Rosanero: Radungic é o piloto na granada de 3 a 0. Zombaria da Toscana: Ferrari passa por 2 a 1. prorrogação

o Turim As apostas no primeiro tempo, contra um Palermo Apaixonado e faminto, mas passou das oitavas de final da Copa da Itália. As grandes defesas de Milinkovic-Savic e as excelentes jogadas do novo jogador Radonec são cruciais para os anfitriões, que venceram por 3-0 e enfrentarão o Citadel. Empoli Zombados na prorrogação: toscanos, neutralizados em várias ocasiões por AfonsoEle sofreu uma derrota líquida no último minuto da prorrogação: 2-1.

Turim Palermo 3-0

O Torino de duas caras, com algumas dificuldades no primeiro tempo e uma recuperação de alto nível, passa a rodada da Copa da Itália e elimina o Palermo, que receberá Eugenio Corini como novo treinador amanhã. O início da partida é Rosanero, com uma inspiração muito Brunori: o atacante, o artilheiro da Itália no ano, força Milinkovic-Savic a fazer uma defesa soberba. O Palermo esteve perto de marcar aos 16 minutos, mas Elijah chutou mal. A Toro luta para entregar boas bolas ao Sanabria, mas sua luz está no Radonic: O sérvio, ex-Olympique de Marseille, esteve perto de marcar em duas ocasiões e entrega bolas emocionantes para seus companheiros de equipe. Cenário que se repetiu no segundo tempo, após uma empolgação inicial provocada por Floriano (Barra Milinkovic): o próprio Radonic inspirou o gol de Lukic, que marcou 1 a 0 aos 54. O atacante foi visto anulando um gol pessoal de Var após cinco minutos, mas conseguiu que The Fur compensou: uma cabeçada vencedora e uma granada dupla aos 73 minutos, com uma polêmica alegria no árbitro. A genialidade e a imprudência de Radungik. Uma ação instantânea para Pellegri: ele entrou no ex-Gênova e no Milan e conquistou a vitória por 3 a 0 com um passe de Singo (79). A partida foi processada e Toro só precisa se limitar ao controle de bola: trio em Palermo, nas oitavas de final, enfrentará o Citadel. Para vitórias, a oitava final contra o campeão italiano AC Milan.

Empoli Spal 1-2 dts

Grande equilíbrio na outra partida da noite, com Spal zombando do Empoli no último minuto da prorrogação. O jogo, que foi muito tático no início, começa em meia hora: Grammy toca o gol com diâmetro excelente, bate um escanteio de Alfonso. O guarda-redes do Ferrara, que cresceu nas camadas jovens do Inter, é o herói da sua equipa e aos 39 minutos desvia-se da baliza do Arena que cruza a baliza de Destro. A primeira chance dos convidados chega aos 59 minutos: o ex-La Mantia fica cara a cara com Vicario, mas chuta alto. Também um erro de Zanellato, com um chute impreciso, enquanto o Empoli continua a incluir Alfonso: o goleiro está impecável novamente em Bagrami. A barreira de Spal cai aos 80 minutos e com apenas um toque de um botão: o zagueiro branco e azul ainda rejeitou o resultado do número 10 da Toscana, mas o novo jogador Campiaghi rapidamente reafirma a rede. 1-0 Empoli, que dura apenas dois minutos: o remate de Dickmann atinge Vicario e tudo deve ser devolvido ao anfitrião. Castellani empurra seus favoritos e Parisi toca o gol na recuperação, mas vai para a prorrogação, quando os toscanos tocam o gol com Baldanzi e em protesto por um possível pênalti. O Empoli lidera as danças na prorrogação, embora haja muitos jogadores jovens no Tuscan Spring em campo, mas aos 120 minutos vem o insulto: Arena vence SPAL por 2 a 1. Então é a Ferrari que passa a rodada e ganha o retorno. Agora eles estão esperando o vencedor do Genoa Benevento.