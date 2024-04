Previsões do Portugal Speedway, probabilidades de MotoGP Bagnaia-Martin

A segunda etapa do Campeonato do Mundo de MotoGP em Portugal e um novo desafio, já na Sprint Race, entre Bagnaia e Martin, os dois grandes rivais que disputaram até à última corrida o título da temporada passada, que o nosso piloto então conquistou. Tal como no campeonato de 2023, na fase preliminar do circuito de Losail confirmou-se a superioridade do espanhol na corrida sprint, à frente de Bender e Aleix Espargaró. Pico vai tentar contrariar a tendência em Portimão mesmo que pareça mais interessado na longa corrida de domingo do que na corrida de sábado, já que tenta sempre melhorar a sua moto. Vamos conhecer os palpites e odds para o Sprint Português agendado para sábado, 23 de março, às 16h00.