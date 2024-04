Bagnaia perde a vitória, Viñales e Aprilia agradecem. Márquez e Martin no pódio

Um erro 4 voltas antes do final custou A Francisco Bagnaia No Corrida de velocidade Subordinar Grande Prémio de Portugal. Ele é quem ficou feliz na linha de chegadaAprilia para Maverick Viñales Primeiro de um trio espanhol com Marc Márquez E George Martin Ambos na Ducati, Gresini e Pramac respectivamente. Pico terminou apenas em quarto lugar à frente Moleiro E Bastianini Quem não aproveitou o poste. Pedro Acosta e Aleix Espargaró também pontuaram.

corrida de velocidade – Ennis Bastianini Ele perde a largada da pole com o sistema de largada e, em vez disso, Miller queima todos e assume a liderança na primeira curva, levando Picco com ele. Bagnaya. Márquez arrogantemente ocupa o terceiro lugar de Viñales. No final da segunda volta, Bagnaia consegue passar e ultrapassar Miller para assumir a liderança. Márquez o segue e também ultrapassa o australiano e passa a perseguir Bagnaia.

Algumas batidas na largada, exceto Rins e Zarco, alguns slides fazem barulho Brad Bender (Novo vindo do segundo lugar no Catar) E Fábio Di Giannantonio O retorno. Enquanto isso, ele luta ao estilo espanhol atrás de Bagnaia, com Márquez, Viñales e Martin se batendo forte. Pecco aproveita e amplia a vantagem para um segundo acima.

Viñales consegue superar os compatriotas e tenta diminuir a distância para Bagnaia. Mas faltando 4 voltas ele chegou Evolução: Bagnaia dura muito e acaba perdendo tudo De volta ao quarto lugar atrás dos espanhóis que lutam pela vitória e pelo pódio. Na penúltima volta, tentando acompanhar Vinales, Martin se alargou um pouco e Maverick aproveitou para arrancar para a vitória. Os momentos finais são de Marc Márquez que ataca Martinatore na última volta e consegue um forte segundo lugar. o quarto Bagnayaque tinha a vitória ao seu alcance, mas cometeu um erro, Miller em quinto e Bastianini em sexto