Veneza, como Niang e Caldara: notícias do mercado de transferência

O clube recém-promovido continua em busca de reforços para o próximo campeonato da Série A e tem como alvo M’Baye Niang no ataque e Mattia Caldara na defesa. Também interessa o Salvatore Esposito de Spal, enquanto a chegada de Peixoto é oficial Mercado de transferência ao vivo – todas as notícias

Veneza está em busca de reforços para levar Paolo Zanetti ao próximo campeonato da Série A e foi identificada em Mbaye Niang O perfil certo para o seu ataque. O atacante da seleção senegalesa, que na Itália vestiu as camisas do Milan, Gênova e Torino, é muito querido pelo clube Lagoon, que intensificou seus contatos com o Rennes. bem ali As negociações entre os dois clubes estão indo bemCom a vontade do jogador que será decisivo no seu regresso à Itália.

Para defender os interesses de Caldara Leia também

Série A, todas as contratações oficiais (até agora) Além do ataque, Veneza está em busca de reforços defensivos e fez uma tentativa para Mattia Caldara. O zagueiro do Milan no último torneio voltou por empréstimo à Atalanta, mas não encontrou muito espaço: apenas 9 partidas na Liga, Liga dos Campeões e Copa Itália para a classe de 1994, que também foi interrompida por problema no tendão patelar . O clube Niederauer está a tentar, com Caldara que poderá ser o reforço perfeito para a defesa de Zanetti.

A linha verde continua com Esposito e Peixoto Outro nome comum é Salvatore EspositoO meia, nascido em 2000, acaba de voltar de uma temporada da segunda divisão ao serviço do Spal, na qual anotou 5 gols e fez 4 assistências em 31 partidas. As negociações começaram com o clube azul e branco, com o Veneza recebendo outro Esposito depois que seu irmão Sebastiano foi emprestado por seis meses na temporada passada. Além de várias negociações em andamento, na tarde de quinta-feira, Veneza anunciou a chegada oficial Afonso peixoto. O defesa português nascido em 2003, que vestiu a camisola do Coimbra Sub-23 na época passada, assinou contrato até 30 de junho de 2024. READ Os europeus, Inglaterra x Escócia 0-0: Derby com um pouco de emoção, o show em Wembley. Decepção inglesa