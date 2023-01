Protestos contra o sistema viário na área de Tubaldi

Por Stereo Tobaldi

Os trabalhadores estão presentes nestes dias do início do ano para concluir a cobertura da cerca de parte do novo estádio Tobaldi, na Via Presoti, pronto para receber a partida contra o Kararis, segunda casa da temporada do Rekanatis, no domingo, às 1:00: 00:00 17h30. As obras consistem na colocação de um tablado a toda a extensão da cerca metálica, que define parte do recinto desportivo, para evitar que as pessoas assistam aos jogos de futebol do exterior, sem pagar o bilhete. Dos “portugueses”, que assim se intrometem, parece, de facto, que são muitos. Muito para levar os moradores de rua e funcionários a se unirem para resolver alguns problemas de validade em conjunto com os jogos em casa dos ricanatis. O vice-prefeito Mirco Scorselli, responsável pelo trânsito, a comandante Gabriela Luconi, da polícia local, e o engenheiro Andrea Betti, que projetou o sistema viário da região, receberam a denúncia mais difundida sobre a importância do trânsito na Via Aldo Moro e na Via Moretti, onde realiza-se a atividade desportiva (estádio, palácio, playaignistic) para problemas de trânsito com a chamada para encontrar as soluções mais adequadas no local. Outro problema levantado é o da Via Presoti onde os torcedores convergem com seus carros particulares estacionados em ambos os lados da via e que aproveitam a falta de coberturas de proteção para assistir gratuitamente ao jogo pela cerca metálica, o que aconteceu por ocasião do primeira partida em casa do Recanatis no dia 11 de dezembro contra o Entella. Por fim, as placas temporárias de proibição de estacionamento, colocadas em conjunto com o evento esportivo, foram retiradas imediatamente após a partida. De facto, tal não aconteceu, e a sinalização rodoviária, que deveria ser temporária, manteve-se de facto permanente, com grande incómodo para os residentes e para quem utiliza estes parques de estacionamento para recolher crianças da vizinha Escola Secundária Científica e Patrizi . ensino fundamental.