Dario Acquarolli, um campeão de mountain bike que, como seu pai, morreu de uma doença na mesma idade

Bruno Zanchi jamais poderia imaginar que aquele telefonema na última sexta-feira, para falar sobre suprimentos para bicicletas, seria a última vez que teria notícias de Dario Aquarolli. Mais que um parceiro profissional, quase um irmão com quem compartilhou muito. As milhas e as corridas e os esforços e as puras alegrias como, a maior de todas, estar no telhado do mundo: é campeão mundial de downhill e aquaroli de cross-country, modalidade em que mais pedala. “Somos ambos de Brembana, orgulhosos e lutadores. Lutamos muitas batalhas.”

Amigo: “Parece que o destino está esperando para desafiá-lo” Zanchi fala no presente, não no passado. “Estou desconfiado. Parece que o destino está esperando por você para desafiá-lo e deixar aqueles que o veem sem palavras. Dario partiu no domingo de Páscoa, uma manhã festiva que decidiu passar a fazer o que mais gosta no mundo. Ele e sua bicicleta subiram várias trilhas no vale, antes de almoçar com toda a família. que o esperou antes de soar o alarme, e não o viu voltar, quando eram 13 horas, e Dario já estava morto. Ele foi encontrado por pedestres ao lado de sua bicicleta ao longo de uma trilha de mulas que vai de Cespedosio a Camerata Cornello.

Meu pai também morreu de ataque cardíaco. Enjôo da queda, capacete partido no chão, tentativas desesperadas das Equipas de Resgate Regional Alpino e Espeleológico da VI Delegação Europeia, com treze técnicos, (apoiando a equipa de salvamento aéreo que descolou de Como). Dario Acquaroli partiu assim e o único consolo foi que a morte o pegou enquanto ele estava na sela feliz em seu passeio de primavera, depois de uma vida que, embora bem-sucedida, ainda foi curta. Quarenta e oito anos é muito pouco, mesmo que um destino cruel já tenha acontecido com sua família. "Até o pai morreu repentinamente, de ataque cardíaco – recorda Zanchi – também ele, quando aconteceu, tinha mais ou menos 47 anos e Dario, que tinha apenas 16 anos, foi o primeiro a salvá-lo e deu-lhe um coração massagem".

Relacionamento com Felice Gimondi No inverno de 1991, a família Acquaroli administra o Hotel La Ruspinella na entrada de San Pellegrino e algumas semanas depois Dario, que até os 14 anos foi uma jovem promessa do clube de esqui Selvino, chegará a Bianchi para encontrar seu ( esportes) e um segundo “pai” em Felice Gimondi , pronto para aconselhá-lo e apoiá-lo em uma carreira que tem sido nada menos que explosiva.

Vitórias europeias e internacionais Sua exibição é extraordinária: dois títulos europeus (1992 e 1993), dois mundiais (1993 e 1996) e cinco títulos italianos (1992, 1993, 1996, 2000 e 2005), além de ter disputado 19 campeonatos mundiais com a seleção italiana. equipe. -País e Maratona. Em suma, o mais poderoso de todos. E sem nunca retirá-lo. Gentil, amável e atencioso. Nunca fale muito dele, mesmo que muitas vezes se consiga ler o véu de tristeza nos seus olhos, pelo facto de, com apenas 16 anos, ter de enfrentar sozinho uma profissão exigente», disse Carlo Brenna, responsável da a agência que cuida dos contatos da Merida Italia, E é uma realidade tão grande no mundo do ciclismo que Acquaroli ocupou o cargo de Diretor de Marketing por algum tempo, tendo trabalhado com Sidi e Vittoria.

De volta aos livros durante o bloqueio “Dario tinha apenas o diploma da oitava série, e talvez isso o tenha afetado um pouco, mas a vontade de se testar foi a força motriz que, durante o confinamento, o fez voltar aos livros. Aliás, fez um curso de marketing para melhor enfrentar o desafio profissional», conclui Brena que, ainda na passada sexta-feira, cedeu a sua mota a Acquaroli tendo em vista a prova que Brena terá pela frente.

Merida: "Paixão incomum" Merida Italia também o lembrou com palavras doces com um post nas redes sociais: «Quando você veio até nós, você trouxe competência, precisão, apego ao trabalho e paixão, muita paixão extraordinária. Incentivaste-nos a desenvolver novos projetos e a olhar para além dos obstáculos, mas acima de tudo sempre começaste tudo com um sorriso: seja um trabalho de marketing ou um envio urgente, queres sempre fazer tudo com o objetivo de conseguir o melhor ».