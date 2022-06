O ponto no mercado da Juve: ainda há algo de acordo com Di Maria. Um passo à frente em Pogba

Mercado Juventus A todo vapor: a direção da Juventus estava em Londres, onde havia contatos Anjo Di Maria. Com Fideo, o grande protagonista da Grande Final contra a Itália, a distância continua a mesma: o jogador quer um contrato de um ano no valor de 7,5 milhões de euros, antes de regressar ao Rosário Central e terminar a carreira em casa. Para aproveitar as vantagens do decreto de crescimento, a Juventus deve assinar um contrato de dois anos com o jogador (mesmo nesses números, com bônus incluídos): em vez disso, eles oferecem um contrato de uma temporada, mas por 5 milhões. Assim, a distância não foi superada de tempos em tempos Paul Pogba As festas ainda estão se aproximando, mas não há fumaça branca. Octopus, que encerrou oficialmente a relação com o Manchester United, reflete-se na oferta de 7,5 plus de bónus (para acesso em dois dígitos) até 2025 pela Juventus. O Paris Saint-Germain está atualmente suspenso porque Pogba era um jogador procurado principalmente pelo ex-DS Leonardo. O negócio, que estava prestes a fechar, não falhou, mas está completamente paralisado: o PSG ofereceu mais, 11 bônus adicionais, mas no momento a proposta é inexistente. Então a decisão de Pogba está próxima e já pode ser anunciada em 17 de junho no lançamento milagreDocumentário de Pogba, que será exibido na França.