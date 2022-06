Filme de Mastroianni sobre os Rossoneri – Esportes

O Lucchese Market voltará à vida no início da próxima semana, quando retornará à sede da Deoma. Vários compromissos estão na agenda dos Rossoneri diesse, a começar por um novo encontro com o agente Belloni. Durante a primeira, que aconteceu nas últimas semanas, os rossoneri souberam que o meia-atacante recebeu pelo menos três ofertas de participação muito importantes de Carrarese, Entella e Piacenza em ordem, que são claramente superiores às previstas no ano passado pelo jogador .

Na entrevista a seguir, Deoma apresentará a proposta de Lucchese, que pode ser resumida nestes termos: uma modificação fundamental da contratação anterior e a extensão do contrato até 2025. Se a contraparte não considerar adequado, então as ruas de Belloni e Lucchese será decidido, é claro, pela separação, com o clube que, ainda que com relutância, procurará outro meia-atacante no mercado, assim como no caso de Eklo que decidiu novamente por razões econômicas pessoais ir para o Sudtirol e com ele os rossoneri que foram substituídos por Minala e Tombarillo. Isso significa que se Belloni aceitar um ajuste econômico e ficar no Lucchese, todos ficarão felizes e satisfeitos, começando pelo técnico Pagliuca. Mas se, com razão, ele pensa em ganhar mais, porque esta é a sua profissão, então todos terão que superar isso. Como já referido, o camaronês Minala concordou com a proposta do clube português “A”.

Como o Milan assumiu oficialmente a nova propriedade, Deoma poderá retomar a conversa com Danzé e Maldini a pedido de Lucchese para recuperar Frigerio por empréstimo, assim como o ala Tonin e o zagueiro Bellodi, os três “abaixo”.

Tendo em vista que o Pisa não chegou à Série A, será necessário saber o que o Nerazzurri Chiellini decidirá sobre o pedido de Diuma para emprestar o zagueiro Massetti, que no ano passado foi um dos pilares do Ancona.

E agora espaço para “rumores”. O nome Riccardo Calcani parece estar de volta à moda, no ano passado no Viterpese, para um papel de meio-campo. Durante o ataque, surge o nome Ferdinando Mastroianni, 30 anos de Maddalone, ponto de apoio mais que central, vida em “C” com Fiorenzuola, Lecco, Pro Patria e Albinoleffe e antes disso em “D” com Este e Clodiense. Jogou contra os rossoneri na época de Pro e Lico. Nem o sardo Davide Arras, de 24 anos, está arrependido, pois este ano marcou sete gols no Grosseto, depois foi rebaixado para a série “D”. Ele é um atacante que Pagliuca conheceu quando treinou Bianes. Parece ser uma “trilha” viável. Partindo da premissa de que Belloni aceitaria as propostas de Piacenza ou Entella, liderou a lista do jovem sérvio Deoma Bocic do Pescara, na temporada passada no Pistoiese.

Emiliano Pellegrini