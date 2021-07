“Apesar das lesões, ele perdeu a Champions League por um ponto. Mendes? Amigo …”

Gennaro GattusoO ex-treinador do Napoli, que deixou a Fiorentina poucos dias após a assinatura, conta a verdade para ele Repubblica.it: “Não posso falar sobre comissões, mas me lembro da minha história. Há oito anos venho treinando e meu time nunca comprou e nunca impôs jogadores de Mendes. Andre Silva esteve em Milão e Glam em Nápoles já estava lá. O Mendes é um amigo que me dá conselhos sobre a minha carreira porque tem muita experiência. O mercado não depende de mim, mas dos gestores. Sempre respeito os papéis. Sou ambicioso e quero jogadores fortes e práticos para minha equipe, independentemente de seu agente”

no komiso: “Não posso falar sobre isso, porque é alguém que nunca conheci ao vivo antes. Não estou obcecado em falar a qualquer custo. Normalmente só digo a verdade. Na verdade, se algo não se sustenta, cai por conta própria”

em Napoles: “Tenho orgulho de ter treinado uma grande equipe em uma grande cidade. Numa época com problemas e lesões sem precedentes, perdemos a qualificação para a Champions League por apenas um ponto e os jogos têm sido fantásticos.”

Sobre a revolução da torcida do Tottenham, que a descreveu como homofobia e racismo: “Eu não sou racista Eles me chamaram de sul em todos os estádios. E agora sou uma vítima do ódio ao teclado“