Rugby ao vivo: uma programação específica da semana oval

Datas realmente ótimas às quartas-feiras. Todo o rugby ao vivo de 5 a 11 de julho

Semana especial, 2 de julho, para o rugby ao vivo.

O centro de gravidade da programação está, de fato, menos equilibrado do que o normal no fim de semana, com quarta-feira – embora ainda falte a cobertura da TV da turnê do Lions – “desempenhando um papel central”.

No dia 7 de julho (12 horas), aliás, a série estreou (em três corridas) entre Austrália e França, ao vivo nos canais Sky Sport, enquanto à tarde para Six Nations Under 20, com azul Em campo às 15h contra a Irlanda (Live Sky Sport Action) e outros desafios da 4ª Rodada (entre as 18h e 21h) agendados nas redes sociais Six Nations e no OnRugby (embeddate).

No sábado, novamente na Sky, a série estreou (em duas partidas) entre País de Gales e Argentina (14h) e os All Blacks voltaram a campo, desta vez contra Fiji (9h05). Finalmente, à tarde, a segunda entrada do REC para a recém-promovida Holanda, em palco em casa frente a Portugal, com transmissão em directo na Rugby Europe TV a partir das 15h00.

Leia também: Itália com menos de 18 anos, 30 convocou a próxima reunião em Parma

Rugby ao vivo: programação de TV e transmissões ao vivo da semana de 5 a 11 de julho

Quarta-feira 7 de julho

Match Test – Corrida 1 da Série – Sky Sport Action

12 horas, Austrália-França

Seis nações com menos de 20 anos – dia quatro – TV ao vivo na Sky Sport Action e transmitida pela NowTV

15h00, horário da Itália – Irlanda

Six Nations Under 20 – Day 4 – Live on Social Networks 6N / OnRugby

Seis horas da noite França – Escócia

21h, hora do País de Gales-Inglaterra

Sábado 10 de julho

Teste de partida – Sky Sport Arena

Raw 9.05, All Blacks-Fiji

14:00, hora do País de Gales-Argentina

REC – Dia Dois – Canal de Rugby

15h00, hora holandesa e portuguesa

Estar sempre atualizado com nossas novidades, curtir página do Facebook De OnRugby e / ou inscreva-se em Nosso canal Telegram. Clique aqui, em vez disso, se quiser aprender mais sobre as regras do rugby.

onrugby.it © Reprodução Reservada