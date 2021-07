Fiorentina, Barão: “Gattuso? Dou risada quando ele diz que Mendes é só um amigo”

O gerente geral da Fiorentina, Joe Barone, conversou com o site oficial do time roxo alguns dias antes da reunião. Estas são as suas palavras: “Estamos à espera da chegada da equipa no fim-de-semana para o início da corrida da nova temporada. Nesse ínterim, fizemos algumas alterações ao Centro Desportivo, alguns toques inovadores que os rapazes vão encontrar.”

Italiano?

“Falo com ele todos os dias. Quero desejar-lhe o melhor para a próxima temporada. Ele trouxe muito entusiasmo à nossa cidade e aos nossos adeptos, mas também dentro do clube”.

Entrevista esta manhã com Renault Gattuso?

“Esta situação faz-me rir. Queria assinalar: a Fiorentina retomou as palavras de Rino Gattuso com um sorriso quando a entrevista revelou que Jorge Mendes não é senão amigo do treinador e só lhe dá conselhos importantes para a sua carreira .Eu quero lembrar que o próprio Mendes conheceu Daniele Brady no início de junho para falar sobre alguns dos jogadores que eles vão trazê-los para a Fiorentina, mas eu também falei com ele e o conheci em Milão. Também lamentamos a curta memória que Gattuso tinha porque ele se esqueceu de se encontrar com o nosso presidente Rocco Commisso por ocasião da partida Fiorentina-Napoli no ano passado, e eu também gostaria de salientar que até o momento não houve nenhum pedido de seu advogado para cancelar a cláusula de confidencialidade.

Time nacional?

“O importante e bonito é ver a torcida. A seleção representa o futebol italiano. O Mancini teve paciência para criar algo muito importante e agora você pode ver os resultados. Ele criou um time realmente excelente e exemplar. Ele deu muito . Continuando a juventude em nosso campeonato, cultivando Made in Italy “