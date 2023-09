Paris Saint-Germain – Nice 2-3 pela Liga Francesa no Parc des Princes

Ele também está recebendo elogios de Luis Enrique e Francesco Farioli. Definitivamente merecida esta noite. Na verdade, a sua equipa do Nice causou um terremoto no quinto dia, conquistando três pontos acima de tudo no Parc des Princes, ultrapassando o Paris Saint-Germain de Mbappe na classificação e permanecendo invicto. A dobradinha do número 7 parisiense foi inútil. Mouffe foi mais rentável porque também deu assistência a Laborde, dando sucesso ao Paris, com uma boa dose de sarcasmo saudável.

uma ideia – Um grande começo sem medos, que reflete o desempenho do Paris Saint-Germain. Resumindo, Farioli joga. Ele transmitiu a ideia de não ter nada a perder bem para um time que poderia ter desistido da posse de bola, uma crença de Luis Enrique, mas não de jogar. Cortando as linhas, concentrando os setores urgentes e mobilizando a região, para tirar as ideias de Mbappe e Dembélé. No meio-campo, o Al Wahda manteve-se firme, com Thuram à procura de alguns passes em profundidade, mas o primeiro golo surgiu de um erro de Mbappe. Laborde recupera e lança o movimento que leva ao remate de Mouffe no meio da área, que é interceptado por Hernandez (21). Donnarumma nada pôde fazer, mas fez um milagre ao chutar de pé direito de Thuram da entrada da área para cobrança de escanteio (26). Porém, Burka não o imitou do outro lado quando Mbappé passou a bola com o pé direito, após cruzamento rasteiro da direita de Hakimi (29). No último quarto de hora, o Paris Saint-Germain pressionou, mas não quebrou o Nice, que foi para os vestiários de cabeça erguida. READ Juve, Arthur può spazio a Zakaria: a estratégia para o centrocampista do Borussia Monchengladbach | Primapagina

mérito – Na segunda parte esperamos que o PSG seja mais agressivo, talvez aproveitando ao máximo os ganhos físicos proporcionados pela posse constante de bola. mas não. O segundo golo foi marcado por Laborde, mas o trabalho foi inteiramente feito por Moffi, que passou para Pereira na esquerda, apanhou a bola e parou no poste mais próximo, antes de dar a assistência ao colega da secção (8′) . . E se não bastasse, aos 23 minutos também chega a assinatura para fazer o 3-1, desta vez pela direita, antes de um cruzamento cirúrgico para o canto mais distante, onde Donnarumma, que o substituiu aos 10 minutos, pode fazer nada. Fechado cara a cara com Diop. Os parisienses reagem com raiva perto do final, mas o Nice está despreocupado, reagindo, apoiado nas substituições, e tentando continuar a construir por baixo, sucumbindo apenas a um remate de Mbappé, após servir Kolo Mwani. Por isso, no final, Farioli também recebe elogios de Luis Enrique: “Eu o amo e foi difícil enfrentar o time dele. Eles mereceram vencer, mas não estou preocupado”. Melhor assim, considerando que o Borussia Dortmund chega ao Parc des Princes na terça-feira para a Liga dos Campeões.