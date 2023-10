Del Piero na zona mista: “Nunca saí da Juve. Quem entre nós conhece o invisível…

Del Piero na zona mista: “Nunca saí da Juve. Quem sabe o que o futuro reserva… » – Vídeo

(Envie Marco Paredon para Pala AlpiTour) – Del Piero Ele deu uma entrevista na zona mista depois Tanto preto quanto branco No Pala AlpiTour para comemorar 100 anos de presidência Cordeiros No Juve.

História da noite – «Foi uma noite adorável para todos. Obviamente estou muito feliz com a recepção e acolhimento que os fãs sempre me deram e mostraram isso novamente. Foi muito bom para todos, para quem esteve lá, para quem representamos, para os jogadores que passaram pelo centenário da família, para todas as pessoas que trabalharam neste clube, e para os adeptos. Vivemos essa jornada juntos, eu há 19 anos e os outros há menos. Foi lindo, emocionante e cheio de alegria e felicidade. Eu acho que foi divertido para todos».

Próxima rodada do campo – «Não sei, não tenho ideia. Você não pode dar assinaturas a todos. É um prazer nos encontrar e dizer olá para que possamos agradecer. Não é certo que as pessoas virão aqui para cantar o meu nome ou o nome de outra pessoa. É a gratidão deles pelo que os jogadores fizeram e mostraram em campo. Não esta noite, embora alguns tenham jogado muito bem, mas ao longo da trajetória da Juventus e do que ela representa. Foi bom me despedir deles e encontrar tempo para compartilhar a noite com os fãs».

Um retorno à Juve é possível – “Na verdade eu nunca saí. O que foi estabelecido há 19 anos aqui é algo tão único que não sinto que tenha saído. É claro que os caminhos divergiram, mas quem sabe o que o futuro nos reserva… A manifestação desta noite é sobre união e é um prazer estar aqui e ter os fãs comigo.».

Vozes da Península Arábica – «Eu não vou falar sobre isso esta noite».

Juve após 8 dias no torneio – «Tem um pouco, é só o começo. Mas a equipe está lá e isso é o mais importante. Não tenho o direito de dizer quais são os objectivos, é certo que eles decidam que».