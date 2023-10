“Sonho em ser capitão de Portugal! Não seja básico…”

Rafa Leão quer cada vez mais ser líder também com a camisa de Portugal: ambição para o elenco, mas não posse?

Rafael Liao Tornou-se um ator cada vez mais importante para Portugal. O atacante do Milan agora se aposenta para enfrentar as eliminatórias para a Euro 2024. A equipe de Martínez está na primeira colocação do grupo e tem o caminho claro, e Leão falou na coletiva: A braçadeira de capitão é um sonho, e a falta de titularidade é um sonho. Irrelevante no momento.

Leão, papel central em Portugal: Será que algum dia se tornará capitão?

O atacante do Milan agora está focado na seleção nacional. Portugal ocupa o primeiro lugar do grupo de qualificação para o Europeu, e enfrenta agora compromissos com a Eslováquia e a Bósnia e Herzegovina. Leão falou na coletiva de imprensa e abordou diversos temas: um dia ele quer ser capitão do time, e as escolhas do técnico Martinez não o preocupam no momento.

Uma vez usei a braçadeira de capitão do Milan. Você gostaria de se tornar capitão da seleção nacional?

“Sim, claro que será um momento muito importante para mim, para a minha carreira e para a minha família. Representar a seleção nacional é motivo de orgulho, principalmente com a braçadeira de capitão. Não sei, quem sabe… ”

O que pode Portugal fazer no próximo Campeonato da Europa?

“Não podemos realmente pensar no futuro. Se vencermos o jogo de sexta-feira, sim, podemos começar a fazê-lo. Neste momento estamos concentrados no jogo de sexta-feira.”

Considerando o que você fez no Milan, você acha que deveria ser titular?

“Como sempre digo, estou muito feliz por estar aqui. Tenho a confiança do meu treinador e é ele quem decide. uma ampla gama de jogadores de qualidade.”

A qualificação parecia simples. qual é o segredo?

“Não creio que tenha sido fácil ou simples. Compreendemos muito bem o que o nosso treinador quer que façamos. Os jogadores dão uma boa resposta em todos os jogos e penso que isso foi um factor importante.”

Sr. Fábio Poesiana participação do Borussia Dortmund A Esportes celestesEle disse algumas palavras bonitas para Liao: “Vale a pena o ingresso!”

“É o jogador que critico quando fica parado e não trabalha muito, mas é isso que ele faz. Isso faz a diferença. Três oportunidades de gol estão à disposição de seus companheiros. Uma vez eles não lhe devolveram a bola, quando ele provavelmente poderia ter chutado a gol. Porém, ele é o jogador que arrasa o jogo e é irreprimível. É um prazer vê-lo jogar. Acho que quando você vai assistir a um jogo do Milan e o Leão joga como fez contra o Borussia Dortmund, você vê algo de muito alto nível. Vale a pena pagar o ingresso. Tem aquelas coisas que ficam dentro de você. Ele tem uma facilidade de corrida semelhante à de Nureyev (Ele era um dançarino e coreógrafo famoso.) Com a bola“.

