Aqui estão os treze jogadores rossoneri convocados para as seleções nacionais

Milão, 9 de outubro de 2023 – A rodada final do torneio foi marcada pelo sucesso alcançado por Marassi, que lhe deu o primeiro lugar na classificação, e o Centro Esportivo Milanello foi esvaziado após a saída de vários rossoneri para suas seleções nacionais. Quem sai? São 13 jogadores no total Stefano Pioli Ocupado com as seleções nacionais nos próximos dias. Abaixo estão todos os nomes e partidas agendadas de cada um, incluindo o jovem jogador Davide Partisaghi, que foi convocado pela seleção italiana sub-19 para amistosos com a Sérvia pelas eliminatórias do Campeonato Europeu.

França:

Mike Maignan, Theo Hernandez, Olivier Giroud Holanda x França, 13 de outubro, às 20h45 (eliminatórias europeias). França x Escócia, 17 de outubro, às 21h (amistoso).

Dinamarca:

Simone Kair Dinamarca – Cazaquistão, 14 de outubro às 20h45 (eliminatórias europeias), San Marino – Dinamarca, 17 de outubro às 20h45 (eliminatórias europeias).

Alemanha:

Malik Thiaw EUA – Alemanha, 14 de outubro, às 21h (amistoso). México – Alemanha, 18 de outubro, às 14h (amistoso).

Inglaterra:

Fikayo Tomori Inglaterra x Austrália, 13 de outubro, às 18h (eliminatórias europeias). Inglaterra x Itália, 17 de outubro às 20h45 (eliminatórias europeias).

Argentina:

Marco Pellegrino Argentina-Paraguai 13 de outubro às 01h00 (amistoso), Peru-Argentina 18 de outubro às 04h00 (amistoso)

Estado unido:

Younes Musa, Christian Pulisic EUA x Alemanha, 14 de outubro, às 21h (amistoso). EUA – Gana, 18 de outubro às 02h30 (amistoso).

Holandês:

Tijani Reynders Holanda x França, 13 de outubro às 20h45 (eliminatórias europeias). Grécia x Holanda, 16 de outubro às 20h45 (eliminatórias europeias).

Portugal:

Rafael Lião Portugal-Eslováquia, 13 de outubro, às 20h45 (eliminatória europeia). Bósnia-Portugal, 16 de outubro, às 20h45 (eliminatórias europeias).

Suíço:

Noah Okafor Israel x Suíça, 12 de outubro às 20h45 (eliminatórias europeias). Suíça – Bielorrússia, 15 de outubro às 18h (eliminatórias europeias). Quem fica? Radi Krunichinicialmente convocado pelo técnico da Bósnia, acabou permanecendo milanelo Para se recuperar melhor da lesão muscular sofrida contra o Verona. O meio-campista pretende voltar a estar à disposição de Pioli assim que retornar após o intervalo para a partida contra a Juventus, onde o técnico já terá que dispensar dois jogadores importantes, Maignan e Theo Hernandez. A equipe rossonera volta aos treinos nesta quinta-feira, onde terá à disposição do técnico emiliano Luca Jovic, Davide Calabria, Alessandro Florenzi, Tommaso Pobega, Yacine Adly, Marco Sportello e Antonio Mirante. Pierre Kalolo, Ruben Loftus-Cheek e Rade Krunic estão a recuperar das suspensões, enquanto Ismail Bennacer e Mattia Caldara permanecem sob cuidados de longa duração. Prêmio para Jerry Cardinale No próximo dia 4 de outubro, em Washington, número um do Red Bird, Jerry Cardinale, receberá o Prêmio de Financiamento Leonardo da Vinci durante a Gala do 48º Aniversário da NAF, um prestigioso reconhecimento concedido pela National Italian American Foundation, uma organização sem fins lucrativos com sede nos EUA que promove a cultura e o patrimônio italiano. O jantar será oferecido pelos renomados ítalo-americanos Maria Bartiromo, âncora de mercados globais e editora da FOX Business Network e do FOX News Channel, e Joe Piscopo, artista, ator e apresentador de rádio. A Gala do NIAF reúne líderes influentes dos setores empresarial, governamental, esportivo e de entretenimento para celebrar a herança italiana. Além dos homenageados, o evento black-tie homenageará a região da Emilia-Romagna e a diáspora italiana. Outros homenageados notáveis ​​​​da noite incluem Stefano Domenicali, presidente e CEO da Fórmula 1, o músico, cantor, compositor e membro do Hall da Fama do Rock and Roll Neil Giraldo, Veronica Berti Bocelli, CEO da Almud Music Editions e vice-presidente da Fundação Andrea Bocelli, e Dra. Sarah Farnetti, médica e cientista. Os rendimentos permitem que o NIAF forneça programas educacionais, culturais e juvenis altamente relevantes. As oportunidades de patrocínio estão disponíveis em niaf.org/gala. Os pedidos de acreditação de mídia são aceitos no site do NIAF. Sempre orgulhoso da sua herança italiana, com raízes em Abruzzo, Sicília e arredores de Nápoles, Cardinale pode estar mais do que satisfeito com os recentes objectivos alcançados pelo clube: bem como com o único primeiro lugar no Campeonato, de facto, o balanço rossonero voltou a ser positivo após 17 anos. Por isso, a Niave decidiu homenagear o nosso patrocinador RedBird, como enfatizou o presidente Robert Allegrini: “Temos o prazer de conceder este importante reconhecimento a Gerry Cardinale: o seu sentido de investimento, liderança corporativa e filantropia incorpora os valores que celebramos no mundo ítalo-americano. comunidade.”