“Falei com Spalletti e ele me disse o que devo fazer.”

Berlim, Alemanha) – Uma nova vida na Alemanha Leonardo Bonucci que sempre tem o azul italiano em mente, Que passou da liderança de Roberto Mancini para Luciano Spalletti. “Falei com ele há duas semanas. revela o zagueiro do Union Berlin, de 36 anos, à mídia alemã – Ele me disse que eu teria que disputar muitas partidas para voltar ao time azul. “Sei que é difícil, mas o meu principal objetivo é estar na seleção para o Campeonato da Europa.”.

Seleção de Bonucci e Union Berlin

Bonucci então explica O que o levou a se transferir para a Liga Alemã: “Sair da Itália, francamente, não estava nos meus pensamentos. Eu confesso –. A Juve era a minha vida, pensei em jogar lá no último ano da minha carreira, mas não quero falar da Juve agora. Queria sair da minha zona de conforto, conhecer uma nova cultura, um novo idioma e um novo estilo de vida. Eu queria essa experiência e agora estou apenas focando nisso.”.

Bonucci e o desafio com Kane na Liga Alemã

E nele sessão Adicionar: “A língua é muito difícil e o estilo de vida é diferente, até o futebol. Na Liga Alemã os times são mais longos e por isso é preciso cobrir muito espaço atrás da linha defensiva. Quando cheguei disse ao treinador que iria preciso de 3 jogadores.” – 4 semanas para voltar à forma e estamos quase terminando.”. Bonucci finalmente diz isso Pronto para desafiar KaneA nova estrela do Bayern de Munique: “Ele é um dos melhores atacantes do mundo. Mal posso esperar.”.