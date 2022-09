Copa do Mundo de Voleibol 2022, Itália-Eslovênia 3-0, Azzurri na final com a Polônia- Corriere.it

A partir de Pier Francesco Catucci

A juventude de De Giorgi domina os eslovenos em um remake da final europeia do ano passado e está de volta à luta pelo ouro mundial 24 anos depois da última vez.

Levante a mão se você imaginar, depois das finais da Liga das Nações em Bolonha, mas também há apenas duas semanas, que apesar do campeão europeu Chevron nas ombreiras, Itália avança para a final mundial. Em vez disso, ele venceu a Eslovênia por 3 a 0 (25-21, 25-22, 25-21) nas semifinais e na noite de domingo (aos 21, transmitido ao vivo pela Rai 1 e Sky Sport). Contra a Polônia, tentarei recuperar o ouro que perdi há 24 anosquando o técnico Vive de Giorgi o colocou no pescoço pela terceira vez consecutiva.

O conjunto é muito fácil e não é um bom treino, dizia-se: o blues tomou conta dele sem deixar migalhas na rua. Cuba é muito imprudente, dizia-se: A Itália não a dominou, mas sua força física excessiva também não sofreu. E ele ganhou, que é a única coisa que realmente importa. Com a França uma montanha intransponível, dizia-se: Romain (jogador-chave na seleção, mas ainda não, por algumas semanas, em clubes) e seus companheiros o enfrentaram pacientemente, Eles sabiam como reunir sua fila prolífica quando era irreprimível e deram o golpe Com interesses sempre que têm a chance. Depois, a Eslovénia, esta noite, para disputar a final europeia há um ano. Em frente à Spodek Arena de 9 mil em Katowice, na Polônia, a Itália veste o vestido mais bonito e volta às semifinais com o clima de um grande time.

Os anfitriões polacos inverteram as meias-finais sem tempo para jogar mais cedo e ter mais algumas horas de descanso. Os “azzurri” não se deixam distrair pelos contornos (o jogo também começa com 20 minutos de atraso porque Polónia e Brasil terminaram em primeiro no tie break e na longa primeira mão), fazem o que têm que fazer e não só ganham , eles dominam os italianos da Eslovênia (12 de 14 jogados ou jogados) conosco). E a Eles merecem a chance de quebrar a hegemonia polonesa no terreno, o time que quer ganhar diante de seus torcedores gostosos (não tem nem ingresso pra pagar ouro) a terceira Copa do Mundo consecutiva. Como a Itália entre 1990 e 1998, como o Brasil entre 2002 e 2010. READ Primeiro-ministro: Southampton em 10 paradas Tottenham e Leicester vencem por 1 a 0 com Liverpool e Salah perde um pênalti | fora do país

Depois de anos de pouco sucesso, a equipe que você não esperava – composta por homens que lutavam para prosperar nos clubes – chegaria à Final Mundial 24 anos depois. Naquela época, o técnico De Giorgi tinha 37 anos. Dos 14 Azure Champions de hoje, apenas 8 nascem E talvez Anzani, Giannelli e Palasso tenham aprendido a andar. Foi outra era esportiva. Foi a ideia livre que apareceu pela primeira vez na Copa do Mundo. Ainda havia um erro de “net” no saque como no tênis e os sets eram aos 15 e com a bola trocada: os jogos duravam para sempre e só a partir do ano seguinte se decidiu revolucionar o jogo com a introdução. Um dos sistemas de televisão mais atuais. Mas a maioria, Essa foi a geração de fenômenos moldados por Velasco e transmitidos por Bebeto na última milha Antes da gravação direcionava as carreiras desses heróis em outras direções. Como De Giorgi, que sabe fazer e sonha em recuperar uma noite como a que está lá.

Contra a Eslovênia, a Itália começa com um ritmo constante no acelerador. Parede sólida (como de costume na copa do mundo), bem como serviço eficiente. A Azzurri costuma usar o serviço curto para remover soluções das obras de construção e esquema da Eslovênia. A equipe de De Giorgi voa para 7-1, sucumbe ao retorno do adversário com a vez de Mozic no bastão e depois recupera o controle do grupo, conduzindo-o silenciosamente para bombordo. A mesma situação está também no segundo grupo, embora a Eslovénia mostre mais organização na barreira defensiva. A Itália imediatamente faz uma pausa e depois executa o micro. Lafia é um imposto sobre os eslovenos e os Açores seguram o jogo com firmeza. Na terceira partida, a equipe de De Giorgi baixa um pouco a rotação do motor, mas não deixa a Eslovênia a oportunidade de reabrir a partida. E se você levar para casa. READ Briatore-Domenicali se enfrentam: ex-chefe da Renault retorna à F1 - Fórmula 1