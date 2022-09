O conselho chega imediatamente a Leão

O Milan, com uma atuação sóbria, Venceu em Marassi apesar da expulsão de Rafael Liao (que não estará disponível para o jogo da grande liga com o Napoli).

Milão, Pioli dá conselhos a Yu

Não é frequente ver Rafael Lião sair de campo para uma demissão (Primeira vez em 101 jogos da Série A) Mas, infelizmente para o Milan, aconteceu e, sobretudo, nos piores momentos, foi na véspera do jogo Milan-Napoli, marcado para o próximo domingo no San Siro.

Na partida pós-jogo, Stefano Pioli deu conselhos ao português, que ficou ressentido com o que aconteceu em campo: “Ele abraçou todo mundo, Ele sabia que colocou a equipe em apuros Mas ficou feliz com a vitória. Ele estará mais animado para quarta-feira (jogo da UEFA Champions League contra o Dínamo Zagreb, editor).”

Milan e Pioli têm muitos problemas para resolver

Feliz com a vitória de Marassi sobre a determinada Sampdoria e ansioso por um resultado, Stefano Pioli está preocupado com a próxima partida do campeonato contra o Napoli.

Rafael Lião, por sua expulsão da Sampdoria, não estará na partida e também Ante Rebek não está em condições de jogar: “Muito difícil na quarta-feira. Você está com tanta dor, ele está se cuidando, mas não consegue se mexer.” Divock Origi também não é 100%: “Ele está um pouco aborrecido e não acho que seja quarta-feira, vamos torcer para o domingo.”

Milan e alternativas sem o talento de Liao

Depois de perder um elemento muito valioso como Rafael Leão e com tantos atacantes problemáticos, o Milan terá que encontrar soluções. Felizmente, Olivier Giroud parece estar em boa forma.

Stefano Pioli admite os problemas, mas olha com otimismo a comparação com o Napoli comandado por Luciano Spalletti: “Temos outras alternativas: Saelemaekers, Adli, Brahim Diaz ou mesmo Theo Alto. Características como as de Leão há pouco Rebic.” Resumindo, serão necessários sacrifícios de todos para não se arrepender da indisponibilidade, e em especial, de Rafael Leão.