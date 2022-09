Fórmula 1: Verstappen vence em Monza, Leclerc fica em segundo – Sport

Max Verstappen também domina o Grande Prêmio da Itália, conquistando sua quinta vitória consecutiva no Campeonato Mundial de Fórmula 1 em Monza.. No pódio, ao lado do piloto da Red Bull, Charles Leclerc ficou em segundo lugar com Ferrari e George Russell, e terceiro com Mercedes. Quarto lugar para o outro vermelho de Carlos Sainz, que largou da penúltima fila. A corrida terminou sob o safety car, com o colapso de Daniel Ricciardo, da McLaren, em meio aos apitos do público. Para o holandês, esta é a trigésima vitória da carreira e mais um impulso para se afirmar como campeão do mundo, Mas a corrida foi arruinada na final pelas escolhas da federação em relação ao gerenciamento do safety car. No último “tremzinho”, Lewis Hamilton cruzou a linha de chegada em quinto lugar, seguido por Sergio Perez (Red Bull), Lando Norris (McLaren), Pierre Gasly (Alfa Tauri), Nick de Vries (Williams) e Zoe (Alfa Romeu). ), décimo. Está chovendo apitos em Monza sobre a direção da corrida para concluir o Grande Prêmio da Itália sob o sistema de carro de segurança, Ele entrou na pista a seis voltas do final devido ao abandono de Daniel Ricciardo. Os fãs de Monza se opõem publicamente a esta final que deu sucesso a Max Verstappen (Red Bull) à frente de Charles Leclerc (Ferrari) e George Russell (Mercedes). O próprio Mônaco, quando advertido contra a escavação, pareceu cético durante a equipe de rádio. Os fãs de Monza têm algo para todos. Depois de contestar publicamente a decisão da direção de corrida de encerrar o GP da Itália sob o sistema de safety car, os fãs que também invadiram a pista gritaram com Max Verstappen.O holandês sobe ao topo do pódio e se declara vencedor.

Agência ANSA READ Torcedor invade estádio e chuta jogadores: um episódio surreal em Portugal “Hoje houve um verdadeiro sono da FIA. Não sabemos como isso vai terminar, mas é uma pena o que aconteceu com o safety car. Tivemos que tentar começar a corrida o mais rápido possível, mas eles esperaram muito e foi uma causa.” (Deal)

“Demorei um pouco, mas Finalmente consegui entrar em uma plataforma importante como Monza. No geral, foi um dia excelente para nós, mesmo que não pudéssemos recomeçar na final após o safety car”. Max Verstappen comenta vitória em Monza. “Comecei bem e encontrei a velocidade imediatamente, e rapidamente subi para o segundo lugar – acrescentou o holandês da Red Bull -. A cada complexo fomos mais rápidos e sempre mantivemos uma certa vantagem.” “Foi frustrante ver o safety car nas últimas voltas: eu estava em segundo, queria tentar atacar Verstappen…”. Charles Leclerc Ele não esconde a decepção com o segundo lugar em Monza, com a final de segurança “selando” a classificação nas últimas voltas. “Não posso estar completamente satisfeito – disse o piloto da Ferrari no final do Grande Prêmio da Itália – porque estou em segundo. Infelizmente, queria vencer na frente de uma multidão tão fantástica. Gostaria de agradecer a todos por sua suporte incrível”, concluiu Monaco, passando do inglês para o italiano.

Multidão VIP hoje em Monza, a partir do Pe.residente na república, Sérgio Mattarella. O Presidente da ACI, Angelo Stichi Damiani, cumprimentou no estacionamento o Chefe de Estado, e estiveram presentes também o Governador e Delegado de Polícia de Monza, Patricia Palmisani e Marco Odorisio. Apresentado pela FIA, o presidente Mattarella recebeu os chefes de equipe da Red Bull, Mercedes, Ferrari, Christian Horner, Toto Wolff e Mattia Binotto, depois foi ao motorhome da Ferrari para cantar o hino italiano, pouco antes da largada, de Andrea Bocelli.

Tricolor fresco em Monza

“Sempre fui patriota e não haverá pressão especial para cantar na frente do chefe de Estado”, comenta o cantor. O público está entrando no local desde esta manhã. O chefe do Aci, Sticchi Damiani, prestou a homenagem.

Agência ANSA O Grande Prêmio da Itália de 2022 quebra qualquer recorde de público anterior. De fato, o Autódromo anunciou que vendeu 336.647 ingressos para os três dias de corrida em Monza. (Lidando)

Vários dignitários, como Gordon Ramsay, Fragnese, Eva Zaniecki, Albano Carisi, Fabio Rovasi, Francesca Michelin, mas também Federica Pellegrini com seu marido Matteo Giunta, participaram recentemente do casamento. E, novamente, o príncipe Albert de Mônaco, os atores Hugh Grant William Cunningham, o jogador do Milan Zlatan Ibrahimovic e os ex-jogadores Patrice Evra, Fabio Cannavaro e Ciro Ferrara.

“Aqui em Monza há realmente muita gente, é a liberdade que procurávamos – comentários do chef David Oldani, sobre o público em geral voltando a Monza – conheci Lewis Hamilton, fiquei impressionado com seu desejo de ser lá sempre. Admito que foi uma emoção” .