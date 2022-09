Mou espera resolver o problema do alvo – Corriere.it

A partir de Gianluca Piacentini

Zaniolo deu um passo à frente e o treinador o chamou para a viagem ao Empoli na noite de segunda-feira (20h45). Começar do banco, mas será valioso durante a corrida. Ibrahim voltou ao centro do ataque



Zaniolo e Abraham (La Bresse)



Na partida do Empoli (segunda-feira, 12, 20h45, árbitro Marinelli), Mourinho restaura artilharia pesada. A Roma tem de resolver o problema dos golos – marcou apenas 6 em 7 jogos entre o campeonato e a taça – e para isso, o seleccionador português terá mais uma vez acesso não só a Abraham, cujo regresso era amplamente esperado, mas também a Zaniolo . O camisa 22 quase certamente começará do banco, mas será uma opção adicional na seção ofensiva: sentimos falta de Zaniolo, ele é o jogador que pode nos ajudar a ser menos consistentes, disse o Special One após a derrota na Bulgária com o Ludogorets. Uma confissão a Nicole que aguarda a renovação do contrato e em poucos meses passou de um jogador normal a um jogador indispensável, não só para contribuir em número de golos, mas sobretudo porque a sua presença oferece alternativas tácticas ao treinador. .

Com ele em campo, de fato, Mou pode retornar ao meio-campo Pellegrini, o único meio-campista disponível atualmente capaz de dar qualidade ao jogo e um ritmo diferente de Matic e Cristitti, que deram provas suficientes de sua falta . Sendo um casal. Perdeu o jogo de volta contra o Cremonese em 22 de agosto por causa de um problema no ombro, Zaniolo trabalhou duro nos últimos dias e fez o possível para acelerar os tempos de recuperação: ele retornará gradualmente aumentando os minutos entre esta noite, quinta-feira, no Olympique, contra o Helsinki e no próximo domingo contra a Atalanta. No Empoli, o peso do ataque voltará a recair sobre os ombros de Ibrahim, que tentará encontrar o caminho para o gol em um estádio onde se sente particularmente à vontade: no ano passado, aliás, o inglês foi o único com dois metas. Os Giallorossi venceram por 4-2. READ Liga dos Campeões, eliminatórias da fase de grupos: as quatro equipes

Seu único gol nesta temporada até agora é o gol contra a Juventus, mas a equipe precisa de seus gols e dos gols de Dybala, o jogador mais brilhante do ataque dos “giallorossi” até agora. Em vez disso, Belotti deve ficar no banco: sua estreia como estreante contra o Ludogorets na última quinta-feira não foi a mais inteligente, além de uma condição física que precisa melhorar. Mourinho tentará aumentar seu tempo de jogo, mas até agora, com exceção de um jogo em casa contra o Monza, a Roma nunca venceu partidas fáceis que permitissem uma mudança em campo. Na Bulgária Shumorodov jogou bem, o gol de empate do momento: pelo menos até meados de novembro, quando o torneio para a Copa do Mundo vai parar, ele também será necessário.