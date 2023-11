Às vésperas do Sinner-Tsitsipas Nitto ATP Finals: acompanhe a transmissão ao vivo

Turim – Pouco mais de 24 horas cada Turim A cortina subirá Finais ATP Nitto. Há muita expectativa pela estreia de Yannick kafir Quem entrará em campo contra Stefanos Tsitsipas Domingo, 12 de novembro. Acompanhe a véspera da corrida ao vivo…

14h41

Gaudenzi: “A ATP está orgulhosa do Torino”

“A ATP tem orgulho de realizar a final em Turim e de ter um jogador italiano. Vir jogar com tanto carinho da torcida e do clima faz toda a diferença no show.”palavras do presidente Andrea Godenzi.

14h27

Siner-Tsitsipas: O jogo ainda está no placar

Stefanos Tsitsipas, que estreia amanhã no Nitto ATP Finals, em Torino, contra Jannik Sinner, continua em dúvida devido a dores no cotovelo direito, a mesma dor pela qual foi operado há dois anos. no momento Porém, Tsitsipas ainda está entre os oito campeões da fase final Na lista para o jogo de amanhã. A sua possível retirada levaria ao primeiro “reserva”, o polaco Hubert Hurkacz, a ocupar o seu lugar. O número 9 do mundo já chegou a Turim nos últimos dias e já tinha seu primeiro treino marcado para esta noite, às 19h.

14h19

Binaghi na vila dos fãs

“Gosto de pensar nisso como uma nova estrutura “Como um elo físico, mas também ideal, entre o que nós, a ATP e os jogadores estamos fazendo na arena e o que o município e a região têm feito na cidade para criar a melhor experiência e espetáculo possível com o objetivo de realizar as finais na Itália por mais 5 anos.” diz o presidente da Fitp, Angelo Benaggi.

14h11

Cometa: O treinamento acabou

O italiano encerrou a sessão. Rohn e Rublev chegaram à quadra alguns minutos antes, enquanto Djokovic e Zverev entraram na quadra às 15h.

14h03

Falso: Treinamento frontal

Após as trocas com Gaio, Sinner agora segue treinando com seu treinador: focando no forehand.

14h

Nitto ATP Finals, abertura da Fan Village

Contagem regressiva e tapete azul para a apresentação dos oito casais e do vencedor do X Factor French Saints. Cortando a fita hoje para Fan Village para o Nitto ATP Finals em TorinoOu quem oferece algum este ano heresiaComeçando de Brincar no jardimÉ um jardim de inverno que combina as duas alas, onde foram criadas quatro quadras de pickleball. Será uma vila de fãs Aberto todas as noites a partir das 21h Também durante todo o dia 19 de novembro para quem não possui ingresso para as partidas.

13h45

Pecador, aplausos abertos para o azul

bastante Muitos aplausos Para Azul, ele é homenageado praticamente a cada chute marcado no treino com Gaio. A multidão faz os tiroleses do sul se sentirem aquecidos enquanto esperam Primeira vez Agendado para amanhã vs Tsitsipas.

13h35

Nitto ATP Finals, Sinner avança para as semifinais se…

Para garantir uma vaga nas semifinais do torneio, o Azul deve vem primeiro, ou O segundo sozinho. se não Abaixo estão os critérios que decidirão se você é elegível ou não. (Leia tudo)

13h20

Jannik Sinner se prepara para sua estreia

Blue foi a campo para uma sessão um exercício Com Frederico gay. Já ontem o povo do Tirol do Sul fez o mesmo com Rublev.

13h10

Nitto ATP Finals, programa na segunda-feira, 13 de novembro

Período da manhã (12h): Wesley Kohlhoff (NED)/Neil Skupski (GBR, 2) vs Rinki Hijikata (AUS)/Jason Kubler (AUS, 8)

Sessão da tarde (não antes das 14h30): Carlos Alcaraz (Espanha, 2) – Alexander Zverev (Alemanha, 7)

Sessão noturna (não antes das 18h30): Rohan Bopanna (Índia) / Matthew Ebden (Austrália, 3) vs Rajiv Ram (EUA) / Joe Salisbury (Reino Unido, 6)

Sessão noturna (não antes das 21h): Daniil Medvedev (Rússia, 3) – Andrey Rublev (Rússia, 5)

12h55

Tsitsipas, a ansiedade está crescendo

Apesar de estar em campo há um um exercício Manhã com Carlos Alcaraz Ainda hoje o grego tem Ele terminou a sessão mais cedo Assim como o que aconteceu ontem. Quanto ao tenista, que estreia amanhã contra Sinner, A Problema no cotovelo direito.

12h40

ATP Finals, aqui está quem vencerá para os jogadores da Juventus

Até meus jogadores Juve Eles ficaram felizes em fazer suas previsões Quem vencerá as finais do Nitto ATP. Kostic e Vlahovic apostam no compatriota Djokovic Enquanto Locatelli, Nicolosi Caviglia e Meretti se concentram em kafir. (Leia tudo)

12h26

Tsitsipas superou a lesão?

Stefanos deu um suspiro de alívio Tsitsipas Que ele teve ontem Ele interrompeu seu treinamento para Problema no cotovelo direito. O grego parece estar melhor, e é esta manhã um exercício Com o número um do mundo Carlos Alcaraz.

12h15

Em Turim, é a obsessão do pecador

A expectativa está aumentando para a estreia de Yannick kafir em Finais ATP Nitto Mas em Turim todos são realmente obcecados pela cor azul. Na verdade, muito VIPDe Laura Bariales a Cristina Chiapotto, passando por Filippo Magnini e Giorgia Palmas, que Ficar na fila para foto Com o tenista do Tirol do Sul.

Nitto ATP Finals, Sinner Mania: quantos VIPs fizeram fila para uma foto em Torino

11h55

Nitto ATP Finals, programa no domingo, 12 de novembro

Não somente kafir contra TsitsipasAqui está a programação completa de domingo, 12 de novembro:

Período da manhã (12h): Ivan Dodig (Tripulação) / Austin Krajicek (EUA, 1) – Maximo Gonzalez (Argentina) / Andres Molteni (Argentina, 7)

Sessão da tarde (não antes das 14h30): Jannik Sinner (Ita, 4) – Stefanos Tsitsipas (Grécia, 6)

Sessão noturna (não antes das 18h30): Santiago Gonzalez (México)/Edouard Roger Vasselin (França, 4) – Marcel Granollers (Espanha)/Horacio Zeballos (Argentina, 5)

Sessão noturna (não antes das 21h): Novak Djokovic (Sérvio, 1) – Holger Röhn (Den, 8)

11h45

Volandri: “O pecador pode se sair bem e Djokovic…”

também Filippo Volandri Ele se expressou sobre o potencial kafir tendo em vista Finais Nitto ATP: “Em Torino, Yannick pode ter um bom desempenho e a energia da torcida será fundamental: ele a aproveita cada vez melhor. DjokovicO que ela tem mais que os outros? “Ele encontra equilíbrio mesmo quando está com dificuldades, sabe administrar pontos importantes e tem uma inteligência tática que ninguém jamais alcançou”.. (Para saber mais)

11h30

Sinner já conquistou as redes sociais

Ele ainda não entrou em campo, mas se há uma certeza é esta Yannick Siner Ele já alcançou um grande Alvo nas redes sociais. A cor azul realmente atingiu o auge Um milhão de seguidores no Instagramos números são apenas para os grandes dos quais a cor azul agora também faz parte.

11h15

Bertolucci, críticas a Sinner e outros tenistas

Parece para muitos, mas nem todo mundo gosta. o anterior uma amostra Paulo Bertolucci Inclusive, ele criticou a forma como alguns campeões se apresentaram no tapete azul. (Leia tudo)

11.00 da manhã

Todos os looks dos tenistas

Os oito campeões que participarão do Nitto ATP Finals ontem exibiram no tapete azul um visual diferente entre si, mas que não passou despercebido.

10h50

Pecador, boa sorte dos filhos de Karuta

a Fã-clube para verdadeiros fãs do Carota Boys Club Para quem foram enviados kafir a Boa sorte, legal Antes da estreia no domingo. Azul nos mantém dentro Agradeça-lhes publicamente Ele também brinca sobre como eles são quase mais famosos que ele: “Eles são mais famosos que eu. Ainda não os conheço bem, sei quais são seus nomes, mas ainda estou confuso sobre seus nomes. Eles têm fantasias muito engraçadas, mas é bom ter um fã-clube tão dedicado. “Eu o vi crescer e eles me mandaram boa sorte não só para este torneio, mas também para o futuro e por isso agradeço a eles.”

10h40

Pecador, ele treina com Rublev

Ontem foi um dia cheio para o italiano, que se dividiu entre o campo e a torcida e que à tarde realizou um treino com Rublev diante de centenas de torcedores.

Nitto ATP Finals, Sinner e Alcaraz dão show em Torino diante da multidão

10h30

Siner: “Graças ao público, vai ser ótimo”

o Tenista azul Ele fez algumas declarações durante a coletiva de imprensa de apresentação do torneio: “Estou muito feliz por estar aqui nas eliminatórias, há algumas emoções, mais do que o normal, mas estou pronto para fazer um bom torneio. Graças ao público tudo ficará ótimo e vou reunir muita energia deles. Este é um torneio estranho, onde você também pode perder, e veremos isso dia após dia. Estou focado no jogo de domingo“.

10h20

Sinner-Tsitsipas, quando e onde assistir na TV

O tenista italiano está programado para fazer sua estreia Sessão da tardeA (não antes das 14h30) será seguida por uma partida de duplas entre Wesley Kohlhoff (NED)/Neil Skupski (Reino Unido) e Rinki Hijikata (AUS)/Jason Kubler (AUS, 8) na sessão da manhã. O desafio será transmitido Ao vivo na TV sobre Esportes celestesEm vez disso, a Rai 2 transmitirá uma música por dia gratuitamente.

10h10

O infrator, o oponente está em estado de confisco Tsitsipas

Se o grego levantar a bandeira branca, seu substituto será o primeiro reserva. Isto é, polonês Huberto Hurcatch, Nº 9 do mundo

10 horas

Tsitsipas, como vai o grego?

O alarme disparou ontem à noite quando Stefanos se levantou Tsitsipas Ele tem Pare de treinar por causa de Problema no cotovelo direito. Portanto, as próximas horas serão cruciais para entender se o tenista poderá realmente entrar em quadra amanhã. (Leia tudo)

09:45

Pecador Tsitsipas, no dia anterior

Resta muito pouco até o início Finais ATP Nitto Que começará no domingo, 12 de novembro, em Torino. Entre as partidas mais esperadas do dia, há muita expectativa pela estreia de Yannick kafir Quem enfrentará o grego Stefanos? Tsitsipas.

Turim