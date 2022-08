Todas as etapas do caso Paredes

Ontem à noite, a Juventus teve um espectador excepcional: Leandro ParedesMédio argentino, que já esteve algum tempo na Juventus FC e decidiu juntar-se ao amigo Anjo Di Maria para mim Turim. Os dois são realmente muito amigos e nesse período ouviram muito: ligações, mensagens e curtidas à distância para confirmar o desejo de voltar a tocar juntos após a experiência em PSG. Claro, Agnelli não precisa da mediação de Di Maria para chegar ao capítulo 94. Mas podemos reconhecer que a presença do atacante aumentou o desejo da Juventus nas fileiras do ex-giallorossi, perto de se mudar para a Juventus várias vezes nos últimos anos e, em seguida, permanecendo na Ligue 1 devido às exigências de alta do Paris Saint-Germain.