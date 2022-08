Di Maria e Vlahovic estão muito bem

O argentino estreou pela Juventus, depois soltou o atacante sérvio

lá Juventus Não se engane e faça sua estreia sazonal em liga vitória por 3 a 0 em campo Sassuolo. estrela da Tarde Anjo Di Maria, na primeira partida do campeonato italiano e autor do gol que abriu a partida aos 26 minutos com um chute rápido e sujo para Consiglio. antes do intervalo Vlahovic Ele alcançou a precisão que tinha, e então assinou Pistola Sempre ao minuto 51 com a ajuda de Fideo.

o jogo

Há, também Juventus Ele cumpriu seu dever de fechar o primeiro dia da Série A sem grandes surpresas. Que a Juventus, que ficou evidente no jogo de 3 a 0 contra o Sassuolo em campo, foi a décima e última vitória na primeira rodada sem empate, é maliciosa porque a equipe de Allegri teve que responder imediatamente a todos os adversários pelo Scudetto. E ele fez isso, ótimo. graças à qualidade Mariamas também a ferocidade Vlahovic E uma atitude agressiva e assertiva na primeira hora de jogo deixou o Sassuolo driblando, e eu o puni na primeira oportunidade.

No entanto, a cena decolou Maria. Quando surgiram os primeiros resmungos em campo para a bola da partida que sobrou para Neferuverde, calculando as oportunidades perdidas por Devril, o argentino fez a jogada aos 26 minutos e arrumou a situação abrindo, mas sobretudo fechando o trabalho. de vantagem Juventus. Uma conclusão rápida, descuidada, mas eficaz, o recompensou por sua bravura, mas acima de tudo surpreendeu Consigli. Uma vez que a proibição do jogo foi levantada, foi o monólogo da Juve.

Vlahovic Ele começou a medir o gol do adversário tocando na trave com vários chutes na área, então aos 41 minutos venceu o duelo com a Ferrari ao derrotá-lo no pênalti, e depois convertendo centralizado, 2-0. No início do segundo tempo, o cenário não mudou e aos cinco minutos havia espaço para um contra-ataque de costa a costa enviado por Di Maria à trave e o próximo gol de 3 a 0 de Vlahovic Para receber um presente no cenário insultante. Após a Copa da Itália, outra parada ruim para o Nirverde.

–

boletins

De Maria 7,5 Um gol e uma assistência estão (quase) em seu auge, mas para o argentino, começar o torneio com gols não é novidade. Com seu arranco, ele criou muitas chances de gol, puxando Danilo de um lado para o outro da quadra. A qualidade existe, mas não é novidade. Mas sua partida termina aos 65 minutos devido a um problema muscular.

Vlahovic 7.5 – Mas que crise. Quando você começa a ficar sério, o sérvio aparece novamente na súmula. Ele primeiro toma as medidas de gol do tabuleiro, toca-o com movimentos do coração de um atacante, depois recebe seu pênalti e, finalmente, coloca a folha de pontuação de duas temporadas.

Alex Sandro 6.5 – Ele começa a partida com ar e precisão, mostrando-se constantemente em seu elenco e colocando bolas perigosas na área. Bom início de temporada.

Danilo 7 – Corridas com e sem bola que favorecem as jogadas de Di Maria. A condição física merece destaque com o habitual foco na defesa como no início do segundo tempo quando defendeu uma bola perigosa na área.

Ayhan 4.5.1 Punir um para punir todos, mas o passe que dá a Di Maria e Velhovic a chance de vencer por 3 a 0 é algo que já se repetiu na Copa da Itália. Isso não é bom e, para Denis, é realmente um primeiro alerta.

–

Mesa

Juventus 3-0 Sassuolo

Juventus (4-1-4-1): Perin 6: Danilo 7, Bonucci 6, Bremer 6, Alex Sandro 6,5 (16’º De Sciglio 6); Cuadrado 6 (16’st Kostic 6), Zakaria 6, Locatelli 6,5 (31’st Rovella sv), McKennie 6,5 (31’st Soulé sv); Di Maria 7,5 (21′ Meretti 6′); Vlahovic 7.5. Disponíveis: Pinsolu, Cravo, Catnip, Rogani, Feijão, Da Graça. Treinador: Allegri 7.

Sassuolo (4-3-3): 5 dicas; Muldur sv (7′ Toljan 5), Ayhan 4,5, Ferrari 5, Rogério 5; Frattesi 5 (35’st Ceide sv), Henrique 5.5, Thorstvedt 5.5 (35’st Harroui sv); Berardi 5.5, Defrel 5 (1’st Raspadori 5.5), Kyriakopoulos 5 (14’st Pinamonti 5.5). Disponível: Bigolo, Rosso, Marchesa, Alvarez, Obiang, Ehrlich, Dandrea, Trisoldi. Todos.: Dionísio 5.

Regra: Rabuano

Sinais: 26′ Di Maria, 43′ pena. Vlahovic 6 ‘Vlahovic St

amonite: Locatelli (J); Thurstvedt, Henrique (s)

Despedido: ninguém

–

Estatísticas Opta

Pela primeira vez desde o regresso de Massimiliano Allegri, a Juventus venceu um jogo da Serie A com pelo menos três golos.

Nas últimas 13 temporadas da Serie A, nas quais fez sua estreia em casa, a Juventus venceu 12 vezes; A única exceção foi o 0 a 1, em agosto de 2015, contra a Udinese, com gol de Cyril Terrio.

Angel Di Maria é o quinto argentino (excluindo os nacionais) a marcar neste século com a camisa da Juventus na Liga italiana, depois de Tevez, Pereira, Dybala e Higuain.

Di Maria participou ativamente de pelo menos um gol (três gols e duas assistências) em quatro de seus últimos cinco jogos no campeonato (quatro com o PSG e o atual gol com a Juventus).

Desde que vestiu a camisa da Juventus, Dusan Vlahovic marcou 11 gols: apenas Lautaro Martinez (13) e Ciro Immobile (12) foram melhores em todas as competições entre aqueles que só jogaram em times da Série A naquele período.

Para Vlahovic, este é o 12º no número de observações múltiplas na Serie A (o segundo com a Juventus): de 2019/20 até hoje apenas Cristiano Ronaldo (15) e Ciro Immobile (14) ganharam mais na liga italiana.

Dusan Vlahovic converteu 13 dos 14 pênaltis da Série A: Este é o primeiro pênalti cobrado com a camisa da Juventus.

A 477ª partida de Leonardo Bonucci com a camisa da Juventus em todas as competições. Uma assistência que lhe permite vencer Dino Zoff (476) e ocupar o sétimo lugar sozinho entre os jogadores com mais jogos na história da Juventus.

O Sassuolo não sofreu gols em 20 jogos fora de casa na Série A com Dionissi no banco, sofrendo 39 gols na parcial (1,9 em média por jogo).

O Sassuolo perdeu seis jogos da Serie A desde o início de abril: nenhuma equipe teve pior desempenho na Serie A nesse período.

Desde abril, o Sassuolo não perde uma partida da Série A contra a Juventus, disparando nada menos que 18 vezes no total.

O Sassuolo perdeu em sua primeira estreia na Serie A pela terceira vez em sua história: curiosamente, os outros dois também foram em Turim (mas contra granadas).