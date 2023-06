Giuntoli-Nápoles em ação: ds move para ir para a juve | primeira página

Aurelio De Laurentiis não desiste: “Giuntoli tem contrato até 2024 com o NapoliRepita várias vezes nos últimos dias. correto. Mas ele também tem um acordo total com a Juventus. E nas últimas semanas, ele tem trabalhado para encontrar a chave que pode resolver a situação. O novo treinador? O presidente o escolhe, e ele vai sortear uma lista menor do que os 40 nomes de que falou nos últimos dias. Por enquanto, Giuntoli recuou de qualquer plano futuro para o Napoli: Quando De Laurentiis se encontrou há um mês com Spalletti e o CEO Chiavelli, ele era o diretor esportivo em sua casa em Gênova.

a solução – Houve dois encontros entre Della e Giuntoli, durante os quais o treinador confirmou o desejo de ir para Turim, mas Napoleão não está disposto a satisfazê-lo, e a Juventus já anunciou que não quer pagar nenhuma penalidade por sua liberação em breve, o término natural do contrato. Se Giuntoli quer ir para a Juventus imediatamente, ele tem que encontrar a solução. como? A solução pode ser deixar algo econômico no prato. o único jeito. A única maneira, provavelmente. Giuntoli pensa nisso, oA Juventus está à espera dos sinais, mas entretanto colocou o mercado nas mãos de Giovanni Manna, o treinador da próxima geração que foi promovido à equipa principal. Uma solução temporária à espera de uma solução definitiva: A primeira escolha do clube sempre foi Cristiano Giuntoli, desde que os primeiros contatos começaram em dezembro passado.

Ao fundo – Ao fundo está a hipótese de Igli Tare, que deixou a Lazio após 15 anos como treinador – junto com outros três jogadores – e agora está sem equipe. Nas últimas semanas, o diretor esportivo albanês teve vários encontros com clubes estrangeiros, e para os bianconeri é apenas uma ideia no momento por trás da forte candidatura de Giuntoli. A Juventus espera por ele, e o Napoli não vai desistir: agora deve ser ele quem se libertou.

@funcionário