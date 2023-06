Voleibol VNL 2023. O favorito italiano é contra Cuba, mas cuidado com o zagueiro de Herrera, Wyant

A Itália volta a defrontar Cuba, nove meses depois dos oitavos-de-final, em que a Azzurra se lançou rumo ao Mundial da Polónia. Potencial físico muito alto, mas ainda com muitas dificuldades técnicas E uma combinação imperfeita para a seleção cubana, que sofreu duas derrotas consecutivas nas primeiras partidas deste torneio e busca o primeiro triunfo. Para a Itália, também seria uma boa forma de alcançar a seleção dos Estados Unidos, que se encontrará no caminho da Azzurra nas eliminatórias olímpicas em setembro.

Os homens que estarão empatados são bem conhecidos da Azzurra e também da torcida italiana desde então. Herrera e Yant Eles foram grandes campeões da Superliga este ano com fortunas mistas. Ser capaz de amarrar esses dois atacantes de bola alta, ou mesmo apenas um deles, pode significar para a Itália conduzir o jogo no caminho certo. Não vai ser fácil porque estamos falando de dois jogadores que sabem fazer o jogo especial e mantê-lo aceso mesmo em uma partida completa, mas a Itália sabe fazer isso e já provou isso no passado contra o poderoso Caribe. .

artístico Nicholas Ernesto Vives Coveney Ele não chamou este primeiro buraco de fósforos Robertlandy Simon, O defesa-central Civitanova, a estrela desta equipa e provavelmente hoje Marlon Yant retornará à escalação, ponta-de-lança de Civitanova que havia acabado de terminar sua luta pelo campeonato e que foi usado com um conta-gotas neste momento. Em seu lugar ontem com a Holanda jogou outro campeão do Campeonato Italiano, Osniel Lazzaro Mergarego, que chegou perto da final do Scudetto com o Milan. O terceiro batedor, usado como titular, é Miguel Angel López, potência do Sada Cruzeiro do Brasil que foi admirado no Mundial de Clubes.

setter cubano é Levian Tapwada Quem veste a camisa Știința Explorări Baia Mare da Romênia, o oposto é o poderoso Jaime Jesus Herrera Ponto forte de Sir Sicoma Perugia. No meio eles jogam José Israel Masso, Enverga a camisola do Sporting Clube em Portugal e Javier Conceição Potência de Poitiers na Ligue 1. Os jogadores livres são Roman García Alvarez do Al-Ahly do Egito e Alan Georgette Salas, o único jogador a jogar na Liga Cubana em Santiago de Cuba.

Foto: FIVB