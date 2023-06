Tour Dauphiné 2023, etapa de hoje AO VIVO: subida começa, pelotão se aproxima, Vingegaard alcançado

Clique aqui para uma atualização de transmissão ao vivo

15.55 Borgodeaux (TotalEnergies) assume a liderança do Grande Prêmio, agora 10 km de descida antes da Grande Final.

15.53 Enquanto isso, Baggioli foi capturado por Peters, Trentine e Guglielmi. Mas também parece lutar para manter a roda de um grupo tão pequeno funcionando.

15,51 20 quilômetros até a linha de chegada!

15.49 Um trio pioneiro é formado! Georges Zimmerman (Intermarchè-Circus-Wanty), Jonathan Castroviego (Ineos-Grenadiers) e Matthew Borgodeau (TotalEnergies) têm cada um cerca de vinte segundos em Andrea Bagioli (Soudal-QuickStep), 35 polegadas nos outros dois fugitivos e 1’20 polegadas em o grupo Vingegaard.

15.48 Zimmermann retorna a Burgaudeau e Castroviejo, enquanto Bagioli parece ter explodido…

15.47 A dupla da frente tem uma margem de cinquenta metros em Andrea Bagioli (Soudal-QuickStep) e Georg Zimmermann (Intermarchè-Circus-Wanty).

15h46 Enquanto isso, Jonathan Castroviejo (Eneos Grenadiers) e Matthew Borgodio (TotalEnergies) tentam dirigir. Mais quatro quilômetros de subida.

15h44 e agora a Trek-Segafredo chega no grupo! Você quer fazer uma corrida difícil para se preocupar com Vingegaard.

15.42 Enquanto isso, Matteo Jorgenson (Movistar), que ainda pode ter problemas de queda na terça-feira, se separou. Trentine também está com problemas, ele está com problemas..

15.41 O grupo fica sempre ali, 1’40” de fuga.

15.39 Faltam 25 quilômetros para a linha de chegada. O grupo filma tanto Vuillermoz quanto Campenaerts, sem muita pretensão.

15h37 Enquanto isso, Matteo Trentin recomeçou, o Coronel de Aravis começou! 7,8 quilômetros, uma média de 5,7%!

15.34 tente pular do grupo principal Victor Campenaerts (Lotto-Dstny)

15.32 O próprio Trentine é o primeiro a cruzar a linha de chegada voadora, tentando reavivar o ritmo dos fugitivos.

15.31 Começamos a subir pouco antes do sprint intermediário e Vuillermoz realmente começou a ficar para trás.

15.28 Porém, não foi o procedimento que finalmente dividiu o grupo, que continua compacto.

15.27 e o grupo em fuga se desintegra lentamente. Matteo Trentin tentou correr, levando consigo outros quatro homens.

15,24 após três horas de corrida a uma média horária de 44,8 km/h.

15.21 com mais 2 minutos restantes para Matteo Trentin (UAE Emirates Team), Andrea Baggioli, Dries Defenes (Sodal-Quickstep), Nance Peters (AG2R Citroen), Jonathan Castroviejo (Ineos Grenadiers), Andre Amador (EF Education-Easy Boost) 35 km da linha de chegada.

15,18 passos no agora plano para correr, a linha de chegada voadora está ficando cada vez menor. A partir daí, a verdadeira corrida começará.

15h15 Algumas gotas de chuva continuam a cair sobre a prova, mas por enquanto a ameaça de tempestade parece ter sido afastada.

15.12 Mais dez segundos mordiscados pelo grupo a menos de 42 quilômetros da chegada.

15.10 E sob o impulso dos homens DSM, alguns itens também saem.

15.08 Entre os homens na corrida está Matteo Jorgenson (Movistar), que também pode chegar à linha de chegada com a vantagem certa. Mas agora o grupo está pressionando e eles recuperaram 30 polegadas graças ao trabalho da equipe DSM.

15.06 Agora começa a fase de subida em grupo, estamos a 15 quilômetros da linha de chegada voadora de Saint-Jean-de-Sixte.

15.03 A margem de catorze fugitivos é sempre de três minutos.

15h00 Agora o trabalho em equipe começa a aumentar: também podemos ver o Trek-Segafredo de Giulio Ciccone.

14.57 Faltam 50 quilômetros para terminar a prova.

14.54 Outra retirada a ser registrada é Rudy Porter (Jaico-Ula).

14.51 E cuidado porque vem a chuva. Ainda está leve, mas pode agitar um pouco as cartas.

14.48 termina a seção de descida para Matteo Trentin (UAE Emirates Team Emirates), Andrea Baggioli, Dries Defenes (Sodal-Quickstep), Nans Peters (AG2R Citroën), Jonathan Castroviejo (Ineos Grenadiers), Andre Amador (EF Education-Easy Boost), Jorge Zimmermann (Intermarché-Circus-Wanty), Matteo Jorgenson (Movistar), Axel Zingle (Cofidis), Lawson Craddock (Jayco-AlUla), Mathieu Burgaudeau, Matteo Vercher, Alexis Vuillermoz (TotalEnergies) e Simon Guglielmi (Ark. Agora cerca de quinze quilômetros É fácil e você começará a subir um pouco em direção à linha de chegada voadora de Saint-Jean-de-Sixt. A partir daí, começa a levar a sério a subida do dia.

14.45 No entanto, o grupo se reagrupa.

14.43 A equipe DSM agora começa a puxar um grupo para esta fase de descida, causando uma divisão no grupo. Entre os atrasados ​​está Louis Meintjes (Inmarché-Circus-Wanty), décimo terceiro da classificação geral.

14.41 A margem de escape começa a diminuir ligeiramente, agora em 2’55”.

14h38 – 70 quilômetros passaram da linha de chegada.

14.35 A equipa de ciclismo Uno-X Pro continua a trabalhar, com Tobias Johannessen a lutar por um lugar entre os dez primeiros: neste momento é décimo segundo a 2’57” de Vingegaard, mas o décimo lugar para Guillaume Martin (Cofidis) está apenas a três segundos de distância.

14.32 A margem de fuga é sempre de cerca de três minutos.

14.29 Suba a ladeira por 2 horas a uma média de 44 km/h por hora.

14.26 Faltam menos de 80km para a meta, e agora é uma descida que vai durar cerca de dez quilómetros.

14.23 Vamos resumir a formação de fuga: Matteo Trentin (UAE Emirates Team), Andrea Baggioli, Dries Defenes (Sodal-Quickstep), Nans Peters (AG2R Citroën), Jonathan Castroviejo (Ineos Grenadiers), Andre Amador (EF Education-Easy Post) , George Zimmerman (Inmarché-Circus-Wanty), Matteo Jorgenson (Movistar), Axel Zingle (Cofidis), Lawson Craddock (Jayco-AlUla), Mathieu Burgaudeau, Matteo Vercher, Alexis Vuillermoz (TotalEnergies) e Simon Guglielmi ( ) .

14.20 No grupo estão as bicicletas Uno-X Pro para ajustar o ritmo.

14.17 Entre os homens em fuga está também Mathieu Jorgenson (Movistar), que caiu duas vezes na final da etapa de terça-feira. Depois de dois dias de ‘descanso’, ele conseguiu pelo menos atacar hoje.

14.14 Agora a corrida é em trecho ligeiramente elevado, com o grupo segurando os fugitivos a cerca de 3’15”.

14.11 para registrar quatro retiradas hoje. Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla) não largou, para poupar energia à luz do Tour de France, enquanto durante o dia, Natnael Tesfatsion (Trek-Segafredo), Manuele Boaro (Astana-Qazaqstan) e Donovan Grondin (Arkea-Samsic) , que usava uma camisa O melhor escalador.

14.08 Não há homens a temer por posições-chave. O melhor colocado é George Zimmermann, com 38 a 6’28” com a camisa amarela de Jonas Vingaard (Jumbo-Visma).

14.05 Os homens em fuga incluem Matteo Trentin da Azzurri (EAU Emirates Team) e Andrea Baggioli (Sodal Quickstep). Com eles Nans Peters (AG2R Citroen), Jonathan Castroviejo (Ineos-Grenadiers), Dries Devenys (Soudal-QuickStep), Andrey Amador (EF Education-Easypost), Georg Zimmermann (Intermarché-Circus-Wanty), Matteo Jorgenson (Movistar), Axel Zingle (Cofidis), Lawson Craddock (Jaico-Ala), Mathieu Borgodo, Mathieu Vercher, Alexis Vuillermoz (Total Energy) e Simon Guglielmi (Arcaia Samsic).

14.02 Tendo percorrido 77 quilômetros dos 170,5 esperados até agora, há atualmente uma fuga de 14 homens na liderança por três minutos.

14.00 Olá a todos e bem-vindos à transmissão ao vivo da sexta etapa do Dauphine Tour 2023, Nantua-Crest-Voland com 170,5 km de extensão.

Olá a todos, sejam bem-vindos ao LIVE LIVE da sexta etapa do Dauphine Tour 2023, Nantua-Crest-Voland com 170,5 km de extensão. A primeira verdadeira etapa de montanha desta edição, mas se uma verdadeira agitação já foi desencadeada em Salins-les-Bain, com Jonas Vingaard Ele alcançou sozinho a linha de chegada, sem falar na primeira subida.

uma aldeia com mais de 3.000 metros de altura; A primeira montanha chega depois de pouco mais de 40 quilômetros, a Côte de Daroisie Os 5,4km estão 7% abaixo, mas devem servir mais do que tudo para “lançar” a fuga do dia. Algumas subidas e descidas na parte central do dia para chegar à linha de chegada voadora de Saint-Jean-de-Sixte, mas nos últimos 30 km começa a ficar sério.

O Col de Aravis promete criar alguma confusão, pois também atinge os 12% no segundo quilómetro de inclinação e depois ‘calma’ entre 5 e 7%, depois descerá e haverá dois rasgos consecutivos: Primeiro a Côte de Notre Dame de Bellecombe, 3,2 km a 6,1%, depois a subida final 2,3 km a 6,6%, mas com os primeiros 500m uma subida a 16%.

A sexta etapa do Giro del Dauphiné 2023 terá início às 12h10, e esperamos muita luta entre os homens na classificação. AO VIVO AO VIVO da OA Sport text terá início às 14h00, para acompanhar as etapas mais quentes da prova! Boa diversão!

Foto: La Presse