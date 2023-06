Nas alegrias da lichia e nas tristezas dos casais azuis

LECCE-O segundo dia de competição terminou futuro lichia; Após as eliminatórias de ontem, o torneio de hoje já começou.

O dia começou esta manhã com um confronto totalmente italiano no Grupo A, que viu Claudia Scampoli e Margherita Bianchin enfrentarem Rachel Mancinelli e Giada Bianchi. Scampoli/Bianchin venceu a partida. Uma partida muito equilibrada em que os Azzurri conseguiram voltar para casa no tie-break (23-25, 21-18, 15-8). Em seguida, a dupla foi confirmada na seleção nacional à tarde graças a 2 a 0 (21-13, 21-18) sobre os tchecos Dvronikova / Pospisilova. Reação bastante rápida de Rachel Mancinelli e Giada Bianchi que compensaram o dérbi português Pinheiro/Castro por 2-0 (21-17, 21-14). Para Scampoli/Bianchin será o acesso directo aos quartos-de-final, enquanto nos oitavos-de-final Manchinelli/Bianchi terá de enfrentar mais um desafio totalmente italiano frente a Margherita Tega e Anna Pelloia.

Com efeito, no Grupo B de hoje, uma vitória e uma derrota também vieram para o Tega/Pelloia; A jovem dupla italiana venceu primeiro o polonês Ceynowa / Jochym por 2 a 1 (15-21, 21-16, 15-8) e depois perdeu por 2 a 0 (21-18, 21-19) para o argentino Nagol / Peralta.

De volta ao Grupo B, Aurora Mattavelli e Eleonora Annibalini não conseguiram chegar à fase de grupos. A seleção azul, depois de ter superado ontem as eliminatórias graças às vitórias contra Finlândia e Chile, hoje não conseguiu se afirmar; Matavele/Annipalini perdeu por 2-1 (18-21, 21-16, 15-10) aos argentinos Nagol/Peralta e 2-0 (21-17, 22-20) aos polacos Sinwa/Jochem, ficando assim eliminados da torneio.

Victoria e Rica Orsi-Toth também ganharam acesso às quartas de final; Depois de perder por 2-1 (21-13, 16-21, 19-17) contra os poloneses Kosiolek/Lodi, as irmãs conseguiram se redimir à tarde na segunda partida do Grupo C contra o australiano Stephens/Bettany, e perderam . 2-1 (19-21, 21-17, 15-10). Amanhã pelas oitavas de final Victoria e Rika enfrentarão a outra dupla australiana Milutinovic/Figs.

As oitavas de final, que também contarão com Eleonora Sestini e Erika Ditta estrelando a série; Eles tiveram vitória e derrota. Na primeira partida do Grupo D, a equipe azul foi derrotada por 2-0 (21-16, 23-21) pelos australianos Milutinovic/Figs enquanto na segunda partida veio uma importante vitória por 2-1 (18-21, 21- 19, 15-11) Canadian v. Corah/Goodman. A dupla Sestini/Ditta enfrentará os lituanos Zobnina/Kvedaraite nas oitavas de final.

No sorteio masculino, Carlo Bonifazzi e Davide Benzi estrearam-se no Grupo A, fazendo o segundo dérbi italiano da jornada frente a Theo Hanni e Michael Borgmann, que perderam por 2-0 (21-12, 21-13). A segunda partida de Bonifazi/Benzi na fase de grupos está marcada para amanhã, às 8h30, contra os alemães Jost/West, enquanto Hani/Burgmann, novamente às 8h30, terá de vencer os sul-africanos Williams/Danilo para se manter na disputa pelo certame. .

Estreia derrotando Gianluca Dal Corso e Marko Vesković no Grupo B; De facto, a Azzurri teve de sofrer golos no desempate (11-21, 24-22, 15-12) ao checo Oliva/Trousil; O segundo e decisivo jogo do grupo está agendado para amanhã, pelas 9h20, frente à dupla belga Wittfrowen/Van Langendonk.

uma derrota em sua estreia no Pool C também de Tobia Marchetto e Jacob Windisch; A equipa azul foi mesmo ultrapassada no tie-break (21-17, 16-21, 15-12) pelos holandeses Sengers/Buhl e amanhã pelas 10h10 terá de defrontar outra dupla laranja Groenewold/Ven Der Lo no segundo e jogo final do grupo.

O empate infeliz também foi quebrado para que os últimos dois homens caíssem na areia; Francesco Vanni e Fabrizio Mane foram derrotados por 2 a 1 (21 a 19, 17 a 21 e 15 a 10) pelos austríacos Huber/Friedl na primeira partida do Grupo D contra o chinês Li Zhuoxin/Ch. Y. Leão.