Transmissão ao vivo Itália-Cuba 3-1, Liga das Nações de Voleibol 2023 Transmissão ao vivo: A chegada do primeiro sucesso da Azzurra!

Clique aqui para uma atualização de transmissão ao vivo

00:21 Marcação de amanhã com a partida da Alemanha. A OA Sport agradece por manter a emoção deste jogo connosco e deseja-lhe uma boa continuação de noite.

00:19 52 vitórias de ataque, 8 bloqueios, 5 aces e 29 faltas da Itália, contra 41 ataques, 9 bloqueios, 3 aces e 29 faltas de Cuba.

00:17 Romano e Putolo são os melhores em campo com 17 pontos e eficiência ofensiva de 20% e 14%, respectivamente, Rinaldi (12) e Sanguinetti (10) também apresentam bom desempenho.

00:15 A primeira vitória da Azzurra nesta Liga das Nações é conseguir bater o Kabba por 3-1. Com esta vitória, a Itália voltou ao décimo primeiro lugar na classificação.

25-18 A chegada da primeira vitória da Itália!

24-18 Loeb empurrou com duas mãos de Rinaldi, há seis match points para a Itália!

23-18 Gutierrez é uma diagonal profunda.

23-17 Sanguinetti voltou a marcar pontos.

22-17 ao longo do serviço de Moscou.

22-16 Rinaldi encontra bloqueio de mãos em uma bola complexa.

21-16 Romanò de profundidade, mantemos a vantagem.

20-16 Lopez continua marcando pontos.

20-15 paralelo impenetrável de Romanò.

19-15 pagou pela primeira vez masu.

19-14 A longa piada de Conceição.

18-14 Lopez Wall em Putolo.

18-13 diagonal estreita colocada por Potolo.

17-13 Outro grande tubo de Lopez.

17-12 O serviço de Thondike acabou.

16-12 Vencedor Tubo Lopez.

16-11 Romeno aproveita bola perto da rede!

15-11 Roman Eddie encontrou a muralha de Concepcion.

14-11 Thondike Nie nd Loeb.

14-10 Rinaldi Loeb incl.

13-10 A longa piada de Potolo.

13-9 Gutierrez não saca nenhum passe.

12-9 Yant marcou na segunda linha.

12-8 Muroneeee de Moscou em Lopez!

11-8 Bottolo encontra suas mãos contra a parede.

10-8 primeiro tempo de Conceição.

10-7 Lubrificante Potolo Pago.

9-7 O ataque de Gutierrez foi encerrado.

9-6 A piada de Thondike também está fora.

8-6 A série termina com Boro sacando.

Um tiro de Herrera 8-5 também escapa.

7-5 Falta no ataque de Yant.

6-5 Ataque Yant na rede no final da grande troca!

5-5 Masu piada longa.

4-5 Pratique Herrera na segunda linha.

4-4 invasão líquida Masu.

3-4 ao longo do serviço potolo.

3-3 Boro vence com um gol contra Masu.

2-3 Many-Out de López É perigoso deixar um time como Cuba progredir.

2-2 cortes na unha na diagonal.

2 a 1 no intervalo em Moscou.

1-1 Sexta falta no saque de Sanguinetti.

O 1-0 recomeça com um golo de Potolo.

23:50 Os Azzurri não foram tão sarcásticos.No terceiro set, Cuba deixou espaço, mas Romani e seus companheiros não conseguiram aproveitar. Bottolo continua a ser o melhor com Romanò com 13 pontos, mas as percentagens baixaram para 18% e 16% de eficácia respetivamente. Yant teve um bom desempenho para Cuba com 7 pontos em parte.

20-25 erro de serviço gardini.

20-24 na Praça Gardini da Brincadeira.

20-24 Bottolo encontra minha mão contra a parede.

19-24 Recine errado desta vez de nove metros.

19-23 Risen entra e encontra um ás!

18-23 Primeiro tempo de Sanguinetti.

17-23 Muralha da Concepção em Putolo.

17-22 Yant manda Cuba para +5.

17-21 Romano estraga um importante contra-ataque.

17-20 Suárez entra e erra o saque.

16-20 Muralha da Conceição em Rinaldi.

16-19 diagonal profunda ynt.

Erro de 16-18 ao servir Lopez.

15-18 Tubo de Bottolo não passa, é importante não desistir neste momento.

15-17 tubos Yant.

15-16 Devolvendo a Herrera.

14-16 O serviço romano não passa desta vez.

14-15 aceiiii de Roman!

13-15 Marcação romena na segunda linha.

12-15 As piadas de Concepcion não passam.

11-15 Balonto por Lopez, estamos perdendo muitas chances neste momento.

11-14 Longa piada de sangue.

11-13 A parede assustadora de Sanguinetti em Herrera!

10-13 Muralha da Conceição em Putolo, atenção.

10-12 As trompas de Rinaldi sobrevivem.

10-11 yants diagonais de profundidade desde o quarto lugar.

10-10 larguras em três metros de Bottolo, paridade!

9-10 Putolo deixou a bola, Itália de volta para -1.

8-10 treino de Rinaldi do segundo lugar.

Boro piada 7-10 de comprimento.

7-9 O serviço de Maso não passa.

6-9 Yant arremessou uma bola separada.

6-8 Masuo escapa no primeiro tempo.

5-8 Rinaldi abre caminho para a Itália.

4-8 Yant manda Cuba para +4.

4-7 Ace Lopez Novamente, De Giorgi pede um tempo limite.

4-6 Ace de Lopez.

4-5 ombro Herrera da segunda linha.

4-4 Romeno fecha a troca mais longa da partida.

3-4 ao longo do serviço de Romanò.

3-3 mani fora de Roman da segunda linha.

2-3 Concepcion falha de nove metros.

1-3 Lopez faz uso da barra.

1-2 Vencedor Yant Tubes.

1-1 yant também está errado.

0 a 1 recomeça com falta de Rinaldi de plantão.

23:20 Um segundo parcial não é emocionante do ponto de vista do jogo, mas os ‘azzurri’ foram bons em não exagerar: um bloqueio, um ás e 6 faltas diretas. Potolo continua a ser o melhor com 10 pontos e 28% de eficiência no ataque, seguido do romeno com 9 com 21% de eficiência.

Erro de 25-19 no saque de Herrera, conquistando o primeiro ponto na VNL!

24-19 Lopez elimina o primeiro.

24-18 rebatida de falta em Concepcion, há seis set points para a Itália.

23 a 18 sufocou o primeiro tempo do Concepcion.

23-17 é um grande paralelo com Romano.

22-17 Yant passa no meio da barreira da quarta posição.

22-16 Bottolo fecha o chute em uma diagonal apertada.

21-16 desastre na reconstrução de Lopez.

20-16 Rinaldi abre a situação, Valachi entra para Boro.

19-16 Herrera traz sua equipe de volta para -3.

19-15 Muralha da Conceição em Sanguinetti, Atenção.

19-14 A Muralha de Yant em Romani.

19-13 diagonal profunda de Herrera.

19-12 Muroneeee por Rinaldi em Lopez!

18-12 Roman ainda vence na segunda linha.

17-12 Loeb Taboada II.

17-11 Lopez acertando falta.

16-11 mostrando do quarto lugar para Lopez.

16-10 Ace com assistência de fita para Bottolo.

15-10 Romanò diagonal profunda da segunda linha.

14-10 pela primeira vez por Masu.

14-9 Tubos de Rinaldi.

13-9 Ás Conceição.

13-8 Falta atingiu Sanguinetti.

13-7 Sanguinetti continua a ter um bom desempenho no centro.

12-7 A piada de Rinaldi não passa.

12-6 Mais um grande primeiro tempo de Sanguinetti, já com sete pontos para o quarterback blues.

11-6 Ataque romano fechado, Itália voa para +5!

10-6 Excelente primeira parte de Sanguinetti.

9-6 ao longo do serviço Borough.

9-5 Segundo gol de Lube Boro, já o terceiro ponto de Paolo.

Tubo de Lopez vencedor de 8-5.

8-4 A piada de Lopez não passa.

7-4 primeira vez por Masu.

7-3 Lube Tamoada escapa.

6-3 Gran pipe di Bottolo, azul leva Herrera no rosto todo.

5-3 ataque romano apertado.

4-3 A piada de Bosca não passa.

4-2 piada romena na rede.

4-1 Segundo ataque de Intenção de Boro!

3-1 milímetro paralelo de Romanò, imediatamente uma pausa para a Itália.

Conquista por 2 a 1 do gol de Herrera.

1-1 Herrera treinou.

1-0 ONE HAND LEFT Boro VOCÊ PRIMEIRO SANGINITE!

22:55 Primeiro set convincente da Itália, graças a uma Cuba muito suja e não muito sarcástica. Convencendo a Azzurri no intervalo com 5 bloqueios e 2 ases, o Caribe com 10 faltas no placar. Potolo jogador da partida com 6 pontos.

25-20 treinado por Romanò, Itália vence o Grupo A da VNL!

24-20 Lopez treinando desde o quarto lugar.

24-19 Aceeeee com a ajuda da fita para Romanò!

23-19 Falta ofensiva de Herrera.

22-19 primeiro tempo em Moscou.

21-19 ao longo do serviço de Sanguinetti.

21-18 Yant empresta a linha nove metros.

20-18 Muralha de Herrera em Putulu.

20-17 Sete Profundidades de Concepcion.

Tubo Potolo Vencedor 20-16.

19-16 Parede da Concepción em Rinaldi, azuis imprecisos no elevador.

19-15 Falha no serviço municipal.

19-14 Mamma Mia! Parede com Sun Sanguinetti em Concepcion.

18-14 Contra-ataque de Romanò, voamos para +4!

17-14 Herrera está em crise! Sur Renalci vs cubano!

16-14 Moisés também se engana por nove metros.

15-14 erro no serviço de Moscou.

15-13 Sem passagem! Moroni Moscou em Herrera.

14-13 rebotes na defesa Lucky López Castro.

14-12 Rinaldi responde no tubo.

Deslocamento do tubo 13-12 anos.

13-11 Invasão na rede de López Castro.

12-11 atingiu a linha Sanguinetti de nove metros.

12-10 Ás Sanguinário!

11-10 Potolo do quarto assento imediatamente perdoado.

10-10 Putolo tenta colocar, mas a bola sai.

10-9 Tubo de Intenção II por Rinaldi, Blowout!

9-9 treinamento prático do Sanguinetti Center.

8-9 Rinaldi fora, em parte para Cuba 3-0.

8-8 primeiro tempo de Conceição.

8-7 primeiro ponto no jogo Yant.

Falta de 8-6 de nove metros de Masu.

7-6 primeira vez por Masou.

7-5 impressão grande! Muro de Sanguiniti em Herrera!

6-5 Ataque Profundo de Boro!

5-5 sacando com Lopez Castro.

4-5 escapa do contra-ataque de Roman.

4-4 Muroneeeeeee por Bottolo em Herrera!

3-4 também é treinado por Herrera desde o segundo lugar.

3-3 Mais um treino de Putolo, já o terceiro ponto de Mattia.

2-3 Alvarez faz uso da barra.

Piada 2-2 longa sanguinidade.

2-1 Potolo ataca apertado.

Erro de 1-1 no serviço de Rinaldi.

1-0 Tudo começa com um treino prático de Putolo.

22h30 A Itália responde com: Porro, Romano, Putolo, Rinaldi, Sanguinetti, Mosca e Palaso.

22:29 Este é o sexteto de Cuba: Herrera, Rojas, Yant, López Castro, Alvarez, Diaz.

22:27 É hora dos hinos nacionais.

22:25 A fase de aquecimento acabou, está tudo pronto!

22:22 A Itália está atualmente em 16º e último lugar na classificação, o objetivo obviamente será tentar voltar ao topo, e esta noite com Cuba pode ser uma boa oportunidade. Em contrapartida, as caribenhas tiveram um início difícil e perderam para a Holanda (3-0) e para o Canadá (3-2).

22:19 Além da qualificação para as quartas de final da VNL, reservadas para as 8 primeiras equipes, essas partidas também afetam a classificação (necessária para a qualificação olímpica) e após as duas primeiras partidas, a Itália caiu do segundo para o quarto lugar.

22:16 A DT obviamente aproveita esta fase para dar experiência aos jovens atletas, mas temos que ter cuidado para não subestimar muito a situação.

22:13 Um início de VNL muito complicado para os filhos de De Giorgi, ainda no grupo de vitórias e sets após derrotas para Argentina (3-0) e Estados Unidos (3-0).

22:10 Boa noite e bem-vindos à transmissão ao vivo de Itália e Cuba, partida válida pela quarta rodada da Liga das Nações de Voleibol Masculino 2023.

Amigos do OA Sport boa tarde e sejam bem vindos AO VIVO AO VIVO da Itália e Cubaa partida é válida pela quarta jornada da Liga das Nações de Voleibol Masculino 2023. Depois do torneio feminino, vem também o torneio masculino, e a seleção do Fefè De Giorgi, em Ottawa (Canadá) ainda luta pelo primeiro triunfo.

A jornada de Romano e seus companheiros não começou da melhor forma com duas derrotas claras para Argentina (3-0) e Estados Unidos (3-0), resultados que fizeram a Itália cair do segundo para o quarto lugar no ranking mundial. Esta noite frente a Cuba, formação jovem e viva, será importante alterar a ordem tendo em conta os quartos-de-final. Aliás, lembramos que a fórmula do torneio prevê um grupo de 16 times, eventualmente os oito melhores se enfrentarão em confrontos diretos a partir das quartas de final, sendo que a Itália ocupa atualmente a última colocação do torneio . arranjo. Também não foi um começo fácil para Cuba, que ontem perdeu por 3 a 0 para o Canadá, depois de perder para o Canadá (3 a 2).

A OA Sport traz para você transmissões ao vivo da Itália e de Cuba, partida válida pela quarta jornada da Liga das Nações de Voleibol Masculino 2023, notícias em tempo real, minuto a minuto, ação após ação, emoção após emoção, para você não perder qualquer coisa, a partida começará às 22h30!

Foto: FIVB