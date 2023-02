Scudetto, Mercado de Transferências, Renovações e a Superliga!

Presidente de NápolesEu sou Aurelio De Laurentiis Entrevista com TNT México Ontem à noite, durante o qual falou de Hirving Lozano, mas também do mercado de transferências, da Premier League e dos projetos com a UEFA.

Entrevista com De Laurentiis

Aqui estão os comentários de De Laurentiis na entrevista pré-jogo com Eintracht e Napoli: “Em primeiro lugar, olá a todos os mexicanos!O presidente começa e depois acrescenta:Achei que seria uma ótima temporada, porque Quando você tem os mesmos jogadores por muito tempoEsses jogadores mesmo sendo muito bons Eles ficam um pouco frustradosEm vez disso, esses novos jogadores que identificamos por meio de uma pesquisa substancial de olheiros provaram imediatamente ser confiáveis.“.

Então ele continua:Acima de tudo, o que eu amo é que não é um único Napoli, ou dois ou três, mas Ele é o Napoli do grupo. Afinal, jogamos na Europa há 14 anos, talvez a única seleção italiana. Foi bom criar diferentes tipos de Cavani, Lavezzi e Higuain. O fato de termos encontrado Osimhen e colocado Kim, Kvaratskhelia, Anguisa e companhia ao seu lado, na minha opinião Esta Nápoles poderá dizer a sua palavra por muito tempo“.

Uma piada sobre Maradona e o sonho do Scudetto: “Maradona é muito importante para os napolitanos, pois depois de tantos anos Maradona nos deixou um grande legado Esta equipe pegaE logo ele será capaz de A retribuição do favor que o povo de Nápoles esperava há tanto tempo“.

Mercado de transferências e renovação de contrato

questionado sobre transferência de mercado renovando o contrato, De Laurentiis respondeu:Eu sou muito bom em fazer contratos, então quando eles chegam a mim, eles são bloqueados, então não será difícil cumpri-los.Ele sorri e acrescenta:Mas nunca diga nunca, porque Às vezes, há ofertas que você simplesmente não pode deixar de aceitar. Nunca se sabe, mas na minha opinião ainda os veremos brilhar por muito tempo“.

Sobre Hirving Lozano:”Eu gosto muito do Lozano, ele joga quase sempre. Na minha opinião, ele é um jogador muito bom e muda constantemente de agentes, então temos que nos encontrar com seus novos agentes e conversar sobre seu futuro. Espero que ele possa ficar em Nápoles por muito tempo. Ele é um jogador excepcional com grande aceleração que marca muitos gols e às vezes até os marca sozinho“.

UEFA e Super Liga

Finalmente, sobre o assunto da Premier League, De Laurentiis declarou: “Premier League é uma grande estupidezNão se pode pensar em heroísmo para alguns poucos selecionados. Obviamente, a fórmula da UEFA é uma fórmula antiga que precisa ser alterada, então temos que sentar à mesa com a UEFA e dizer: como podemos trazer 10 bilhões? O problema aqui é que não há dinheiro, há muito jogo, os jogadores são de clubes e há riscos de acidentes que ninguém paga. Acima de tudo, não se dá muita atenção às massas, Mas diria à UEFA: sem adeptos, o futebol morre! Mas um adepto é sobretudo um adepto do campeonato nacional, e depois há as Taças dos Campeões Europeus.

Proposta De Laurentiis:”Vamos ter um torneio internacional que traga 10 bilhões de pessoas para a mesa: Talvez a União Europeia possa deixar para os campeonatos europeus e limitar-se ao trabalho de secretariado..