Salernitana, Tecnologia e Sorrisos: A Cura da Crise de Paulo Souza

Salerno

Já depois do jogo Salernitana – Lazio, Paulo Sousa foi categórico. “Ou você muda ou você muda.” Mensagem repetida pelo treinador português na tarde de ontem aquando do recomeço dos treinos. Falando em três línguas aos elementos do grupo, o ex-jogador da Fiorentina reiterou a necessidade de treinar com um sorriso, e de colocar o máximo esforço e foco no jogo. Ditas decisivas confirmam o espírito em que Paulo Souza mergulhou ao experimentar a nova bomba. “Quem não concorda, afaste-se”, é outro imperativo do português que exige uma mudança de rumo a partir do jogo de domingo contra o Monza. O treinador vai encontrar Maggiore e Mazzocchi que devem começar do banco. Enquanto isso, Souza não deixa nada ao acaso e também estuda a fundo os dados do último jogo em casa. Uma análise que o treinador pretende fazer em tempo real. Não é à toa que ele mandou instalar um cabo de rede entre o banco e a sala de imprensa, para receber os dados de seus assistentes ainda durante a partida. A Susam também mandou instalar uma tela de TV no camarim para que pudesse rever alguns dos acontecimentos ainda no período. Uma técnica já utilizada no tempo da Fiorentina e com a qual os portugueses vão tentar reviver o destino dos cavalos-marinhos no menor tempo possível.