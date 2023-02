Boletins Inter-Porto, CM: Lukaku e Dívida, Um Lote Pago. Finalmente, Professor Brozovic. Dzeko, você vai acordar? | primeira página

Onana 7: Reação ao acertar Grujic. Então vocês dois intervêm por alguns segundos para interromper as conclusões de Tarimi.

Escriturário 7: Ao deslizar para bloquear a conclusão de Zed com um golpe certeiro. Com a determinação de sempre, romper com a equipe é sempre um desafio.

(de 36′ St Dumfries: sv)

imaturo 6.5: Apenas uma incerteza, quando Taremi foge dele na área. Para o resto do desempenho de capital habitual. líder.

Bastões 6.5: No rastro de Pepe, ele não é um cliente fácil, mas sempre consegue encaixá-lo com bastante segurança.

Darmiano 6.5: Lágrimas de aplausos por um belo rebote em Galen, depois de meio campo na corrida. Passe para os três na defesa quando Inzaghi resolveu dar mais empurrão ao introduzir Dumfries, sem perder o foco e o compasso.

Maca 7: Ele orquestra como um campeão na bola que chega até ele de Skriniar, chutando de primeira na trave mais distante e a bola ao lado. Não dá paz, atira-se por trás da defesa adversária em busca de uma solução que “prejudique o Porto” e no final a encontra, mas serve Lukaku com uma ajuda exemplar.

Calhanoglu 6.5: Começou bem logo de cara, com uma bela finalização que o goleiro adversário obrigou, mas depois teve dificuldades para jogar com calma, quase enjaulado ao Porto. Com a chegada de Brozovic, seu desempenho também está subindo. Ele levanta o centro de gravidade e vai cometer um erro que custa a expulsão de Ottavio.

Mkhitaryan 6: Com mais problemas do que nas versões recentes, sofre com os ritmos do adversário. Desperdiçou um contra-ataque de ouro, calculando mal o passe para Lautaro.

(Da Rua 27 Brozovic 7: Venha jogar Brozović, finalmente! No meio campo ditar a lei, também mais fácil porque com o adversário no 10, mas certamente com a abordagem certa).

Demarca 6: Idéias interessantes sempre surgem de seu canhoto. Foi um cruzamento perfeito para a cabeça de Lautaro, já que o argentino desperdiçou tudo. Além de uma cobrança de falta potente e cortada de Bastoni, que quase levou à própria baliza de Uribe.

(Da Rua 13 Goossens 6.5: Um grande espírito de abnegação e fisicalidade imediatamente flui para o campo. sem poupar).

Dzeko 5: Vivendo uma noite complicada, ele não consegue nenhuma jogada digna de nota. Ele fica com raiva, sai furioso e manda o treinador para o inferno. Como no ano passado, após a primeira parte de destaque da temporada, o declínio. Precisa de um despertador.

(Da Rua 13 Lucas 7.5: O cara ajuda, primeiro com o peito na final do Barilla e depois com o rastreador do Lautaro, que não chega nem por centímetros. E se os companheiros não aproveitam, ele cuida: queima Pepe no levantamento terra e obriga Diogo Costa a fazer uma defesa fantástica, depois manda o rebote para o goleiro e repete por cima da rede. Ele estava endividado e pagou a primeira parcela).

Lautaro 5.5: Ele tem tempo de sobra para coordenar e acertar bem o cruzamento de Dimarco, mas a poucos metros da linha do gol erra um cabeceamento fácil, fazendo 1 a 0. Ele tenta compensar, mas nunca encontra os espaços certos.

S Inzaghi 7: O Porto é uma equipa experiente e estou a chegar! Provocante demais. A Inter de Milão manteve-se clara, correndo alguns riscos, mas no final venceu merecidamente, mesmo com pouquíssimas derrotas na frente.

cartões de porta

Diogo Costa 7: Prepare-se para a conclusão surpreendente de Calhanoglu. Por puro instinto, ele se protegeu do fogo amigo bloqueando o cabeceamento de Uribe em direção ao próprio gol. Lukaku também está muito perto das paredes, mas não pode fazer nada sobre a rejeição.

João Mário 5.5: Não há iniciativa digna de nota e às vezes se mete em problemas.

Pimenta 5: Lukaku perde e o belga não perdoa.

Marcos 6.5: Mais sutil que seu companheiro de departamento, tanto Dzeko quanto Lautaro engasgaram.

Aumentar: Detectar uma situação delicada ao antecipar Lautaro na grande área.

Otávio 5: Do outro lado da tábua, une os departamentos e protege o primeiro edifício Nerazzurri. o seu mais forte, mas condiciona a equipa com um duplo amarelo que dirige a partida.

Oribe 6.5: Presença e personalidade, ele arrisca um gol contra, mas martela no meio do campo.

Grogico 6.5: O extremo direito avança de uma boa posição, mas o seu objetivo não o está a ajudar. Ele está pronto para ajudar Taremi, mas seu tiro cai nas mãos de Onana.

Pimenta 5.5: Muita fumaça.

Tarimis 6: Ele passa por trás da defesa nerazzurri e com um belo toque de calcanhar libera Groic para um chute. A dois passos da linha do gol, Onana agradece por acertar tudo.

Galeno 5: Erro por não dormir à noite: joga o rebote para Onana, mas com o joelho, com o gol vazio e o goleiro derrotado, manda ao lado.

(Do 6º Evanilson 5.5: Entrou para dar mais consistência ao ataque mas quando a sua equipa está reduzida a dez sofre também).

Conceito 6: O Porto joga com compacidade e espírito de sacrifício, mas acaba por perder a coragem.